Shijiazhuang Yaz Turizminin Merkezi - Son Dakika
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Shijiazhuang Yaz Turizminin Merkezi

Shijiazhuang Yaz Turizminin Merkezi
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Shijiazhuang, Hebei'de yaz tatilleri için popüler bir turistik merkez haline geldi.

SHİJİAZHUANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang, son yıllarda yaz tatilleri için önemli bir turistik merkez haline geldi. Taihang Dağları'nın yüksek kaliteli dağ ve su kaynaklarından yararlanan kent, kendine özgü kültürel turizm deneyim programları geliştirdi.

Kaynak: Xinhua

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