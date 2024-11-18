Şi Cinping Brezilya'da G20 Zirvesi İçin - Son Dakika
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Şi Cinping Brezilya'da G20 Zirvesi İçin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için Brezilya'ya ulaştı, işbirliği vurguladı.

18.11.2024 17:49
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek 19. Grup 20 (G20) Liderler Zirvesi'ne katılmak için bu ülkeyi ziyaret ediyor.

Çin ajansı Xinhua, Devlet Başkanı Şi'nin, zirve ve ardından yapacağı resmi ziyaret için Rio de Janeiro'ya ulaştığını duyurdu.

Şi, ziyareti öncesinde Brezilya'nın "Folha de S. Paulo" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna krizi gibi uluslararası meselelerde ortak görüşleri paylaştığını belirtti.

Çin ve Brezilya'nın barış, kalkınma, eşitlik ve adalet ideallerine bağlı, uluslararası ilişkilerin temel normlarının ve çok taraflılığın savunucusu olduklarını ifade eden Şi, iki ülkenin, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için ortaya koyduğu 6 maddelik ortak anlayış bildirisinin uluslararası toplumdan olumlu tepki aldığına işaret etti.

Küresel kurumların reformu için Brezilya'ya birlikte hareket etme çağrısı yapan Şi, "Küresel Güney' olarak anılan gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomilerin Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerdeki temsiliyetinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Şi, makalesinde ayrıca Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Brezilya'nın kalkınma stratejileri arasındaki sinerji yaratılmasını umduklarını dile getirdi.

Rio de Janeiro'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve zirve marjında grup üyesi diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapacak olan Şi, zirvenin ardından başkent Brasilia'ya geçerek Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping Brezilya'da G20 Zirvesi İçin - Son Dakika

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