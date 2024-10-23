Şi Cinping BRICS Zirvesi'nde Yeni Dönemi Açıkladı - Son Dakika
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Şi Cinping BRICS Zirvesi'nde Yeni Dönemi Açıkladı

Şi, BRICS'in genişlemesinin Küresel Güney işbirliği için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

23.10.2024 17:46
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni üyelerin katılımıyla genişleyen BRICS topluluğunun, "Küresel Güney" adı verilen gelişmekte olan ülkelerin de işbirliği ve dayanışmasında yeni bir sayfa açacağını belirtti.

Çin lideri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncısı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Konuşmasında BRICS'in, topluluğa yeni katılan üyelerle genişlemesinin "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Şi, "Şuna inanıyorum ki; güçlenen çabalarımızla genişletilmiş BRICS, Küresel Güney işbirliği ve dayanışmasında yeni bir sayfa açacak." dedi.

Şi, dünyanın çalkantı ve dönüşümle tanımlanan yeni bir döneme girerken insanlığın, geleceğini şekillendirecek önemli kararlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın düzensizlik ve kaos uçurumuna sürüklenmesine izin mi vereceğiz, yoksa onu barış ve kalkınma yoluna geri mi sokacağız?" ifadesini kullandı.

Rus yazar Nikolay Çernişevski'nin "Ne Yapmalı?" romanına atıf yapan Çin lideri, oradaki kahramanın sarsılmaz kararlılığı ve tutkulu güdülerinin bugün herkesin iradesine örnek olması gerektiğini vurguladı.

Şi, "İçinde yaşadığımız dönem ne kadar çalkantılı olursa olsun öncülük edecek dirayete ve cürete, yeni koşullara uyum sağlayacak bilgeliğe sahip olarak yüksek nitelikli BRICS işbirliğinde yeni bir dönemi başlatmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna ve Gazze

Şi, BRICS ülkelerinin bir "barış komitesi" kurması ve "ortak güvenliğin savunucusu" olması gerektiğine işaret ederek, "Biz, bölünmez bir güvenlik topluluğuyuz. Yalnızca ortak, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir güvenlik anlayışını benimseyerek evrensel güvenliğe giden yolu açabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile Brezilya'nın, Ukrayna'da devam eden krizin çözümü için, Küresel Güney'den diğer ülkelerin de işbirliğiyle "barışın dostları" grubu oluşturduğunu, bunun amacının barışı savunan sesleri bir araya getirmek olduğuna dikkati çeken Şi, "Üç temel ilkeyi savunmalıyız; harp sahasının genişletilmemesi, çatışmanın yükseltilmemesi, ateşe körükle gidilmemesi ve gerilimin hızla düşürülmesi için çaba gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Şi, BRICS ülkelerinin bir "adalet komitesi" kurması, uluslararası eşitlik ve adalet için çaba göstermesi gerektiğine işaret ederek, "Gazze'de insani durum kötüye giderken Lübnan'da savaş ateşi yeniden yakılıyor. ( Orta Doğu'da) taraflar arasındaki çatışmalar yükseliyor. Gazze'de acil ateşkesi desteklemeli ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm için elimizden gelen tüm gayreti sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Küresel yönetim reformu

Uluslararası güç dengesinin derin dönüşümlerden geçtiği bir dönemde küresel yönetim reformunun bunun gerisinde kaldığını dile getiren Şi, BRICS ülkelerinin, gerçek çok taraflılığı savunarak, genişletilmiş istişare, ortak katkı ve paylaşılan faydaya dayalı bir küresel yönetimi oluşturması gerektiğini vurguladı.

Şi, BRICS ülkelerinin küresel yönetim reformunun eşitlik, adalet ve kapsayıcılık ilkeleri üzerine kurulmasını ve Küresel Güney ülkelerinin sesini ve temsilinin artmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Mevcut küresel durumun uluslararası finans mimarisinin reforme edilmesini acil kıldığına dikkat çeken Şi, "BRICS ülkeleri öncü rolü oynamalı. Bütçe ve maliye politikasında işbirliğini geliştirmeli, finans altyapımızın üretkenliği artırmalı, finansal güvenlik için yüksek standartlar uygulamalıyız." ifadesini kullandı.

Şi, ayrıca BRICS ülkelerinin Çin'in öncülüğünde oluşturduğu Yeni Kalkınma Bankası'nın daha fazla üyenin kabulüyle genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping BRICS Zirvesi'nde Yeni Dönemi Açıkladı - Son Dakika

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