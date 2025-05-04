Şi Cinping Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek Zafer Günü kutlamasına katılacağı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Şi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'yı ziyaret edeceği, iki liderin "kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkisinin" ilerletilmesine, uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada ziyarette taraflar arasında ikili anlaşmaların da imzalanacağı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana üçüncü kez Rusya'ya gidiyor.

Şi, daha önce Mart 2023'te yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmış ve Ekim 2024'te Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmıştı.

Şi ile Putin, karşılıklı ziyaretlerde bulunacak

İki ülke liderleri, bu yıl İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü vesilesiyle karşılıklı ziyaretlerde bulunacak. Şi'nin Rusya'daki Zafer Günü kutlamalarına katılmasının ardından, Putin'in de eylülde Çin'de düzenlenecek törenlere katılması bekleniyor.

Çin, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı dönemde Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaşma siyaseti izliyor.

Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini, "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.