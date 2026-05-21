Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama

Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama
21.05.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir merkezli 9 ildeki operasyonda 6 milyon TL dolandırıcılıkla 18 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, yatırım vaadiyle yaklaşık 6 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlattı. Soruşturmada, müşteki A.M.A.'nın farklı GSM hatlarından aranarak bir kripto para borsasından yatırım yapmaya yönlendirildiği, farklı banka hesaplarına toplam 5 milyon 996 bin 260 TL gönderdiği ve dolandırıldığı belirlendi. Teknik ve mali analizlerde olayla bağlantılı 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin yurt dışında, 5'inin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheliler ile bunlar adına kurulan paravan şirket hesaplarının MASAK verileri üzerinden incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı öğrenildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırşehir merkezli Kırıkkale, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Edirne ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda cezaevinde ve yurt dışında bulunan şüpheliler dışında 14 kişi yakalandı. Edirne'de yakalanan ve akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen 1 şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 sim kart, 5 usb bellek, laptop, hard disk, 14 sentetik hap, 105 mermi ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13 şüpheli tutuklandı. Cezaevinde bulunan 5 kişiye de tutuklama kararı çıkarılmasıyla, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:31:14. #7.12#
SON DAKİKA: Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.