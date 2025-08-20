Siber Suç Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Siber Suç Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı

20.08.2025 09:09
5 ilde düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı, yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 5 il merkezli düzenlenen operasyonda 43 şüphelinin yakalandığını, 8'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli toplam 21 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüpheliler hakkında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

08:41
