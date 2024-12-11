Siberağ-11 Operasyonu: 30 Tutuklama - Son Dakika
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Siberağ-11 Operasyonu: 30 Tutuklama

4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 124 milyon TL hacminde dolandırıcılık yapan 30 şüpheli tutuklandı.

11.12.2024 09:04
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Siberağ-11" operasyonlarında, hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımdaa, 4 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-11" operasyonlarında çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"4 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Siberağ-11' operasyonlarında hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandı. 30'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım.

Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen 'Siberağ-11' operasyonlarında şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siberağ-11 Operasyonu: 30 Tutuklama - Son Dakika

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