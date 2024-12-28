Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de Kazım Karabekir Caddesi'nde bir sitede ikamet eden Kübra A. (35), evinde kabusu yaşadı.
Karın ağrısı yaşayan kadın, kaynattığı suyu sıcak su torbasına doldurarak karnına koydu. Bir anda patlayan sıcak su torbasındaki kaynar su, olduğu gibi Kübra A'nın üzerine döküldü.
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Kübra A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadının karnında ikinci derece yanık oluştuğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sıcak su torbası bir anda kadının karnında patladı - Son Dakika
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