Sıcak su torbası bir anda kadının karnında patladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de Kazım Karabekir Caddesi'nde bir sitede ikamet eden Kübra A. (35), evinde kabusu yaşadı.

SICAK SU TORBASI KARNINDA PATLADI

Karın ağrısı yaşayan kadın, kaynattığı suyu sıcak su torbasına doldurarak karnına koydu. Bir anda patlayan sıcak su torbasındaki kaynar su, olduğu gibi Kübra A'nın üzerine döküldü.

İKİNCİ DERE YANIK OLUŞTU

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Kübra A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadının karnında ikinci derece yanık oluştuğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.