Şiddet ve Gaspa Uğrayan Sağlık Çalışanları

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ANTALYA'da özel bir sağlık kliniğinde bir hasta yakını, annesi için yaptırdığı işlemlerin parasını isteyerek, diğer hastaların bilgilerinin yer aldığı formları gasbedip, sağlık çalışanlarını da darbederek kaçtı. Hukuki süreç devam ederken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Geçen yıl 9 Haziran'da özel sağlık kliniğine giden hasta yakınları, şeker hastası annelerini tedavi ettirmek istedi. Hastanın tahlil sonuçlarının çıkmasıyla uzman doktor Bedrettin Oflaz, yakınlarına tedavi sürecinden bahsetti. Tedaviyi istemeyen hasta yakınları, hem yaptırdıkları tetkiklerin parasını hem de annelerinin sağlık bilgilerini istedi. Doktor Oflaz'ın isteği reddetmesi üzerine hasta yakınlarından biri, diğer hastaların bilgilerinin de yer aldığı formları gasbetti, sağlık çalışanlarını darbedip kaçtı.

Olay gününü anlatan uzman doktor Bedrettin Oflaz, "Hastanın gözlerinde şekere bağlı görme kaybı oluşmuş. Ben de şahsa annesinin tedavi olurken iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyledim. Bu da muhtemelen kendisine zor geldi. Çalışanlarıma bağırmaya bağladı. Şahıs dışarıda bekleyen ağabeyini de kliniğe çağırdı. Sonra ortalık bir anda karıştı" dedi.

'AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER SAVURDULAR'

Klinikte bulunan kişinin ağabeyini polis olarak tanıttığını belirten doktor Oflaz, "Ben tartışma esnasında hasta bakıyordum. Tüm çalışanlarım kadın ve bir şeyler olduğunu fark ettim. Olaya müdahale ederek polis çağırdım. Polisi beklerken kendisini polis olarak tanıtan şahıs, 'Kasadaki paramı vereceksiniz. O para bana zimmetli. Paramı almadan hiçbir yere gitmiyorum' dedi. Şahıslar hem bir kadına hem de sağlık çalışanlarına ağza alınmayacak hakaretler savurdu. O sırada güvenlik kameralarımız kayıttaydı. 2 şahıs muhtemelen bir plan yaptı. Çalışanımızın elinden hastalarımızın kişisel verilerinin olduğu onam formlarını gasbedip çaldılar. Üstüne üstlük 4 kadın sağlık çalışanını darbettiler" dedi.

'BÖYLE VAKALAR BİZİ MESLEKTEN SOĞUTUYOR'

Hasta yakınının kadın sağlık çalışanlarının vücuduna zarar verdiğini ifade eden Oflaz, "Bir çalışanımız tam 1 ay kolunda morluklarla dolaştı. Diğer çalışanımızın saçını nasıl çekmişlerse o da boyun ağrısı çekti. Bir hastamız şifa bulduğu zaman en çok biz mutlu oluyoruz. Ama maalesef sağlıkta şiddet olayları, böyle vakalar bizi meslekten soğutuyor, motivasyonumuzu kırıyor. Polis olduğunu iddia eden şahsın benim kliniğimi kardeşiyle birlikte basması, çalışanlarımı darbetmesi ve hastalarımın kişisel verilerinin bulunduğu onam formlarını klinikten çalması bir doktor olarak son derece beni üzdü" diye konuştu.

'SAĞLIKTA ŞİDDETİN DURMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Doktor Oflaz'ın avukatı Ceren Zorlu Çabukoğlu, hasta yakınlarından şikayetçi olduklarını, yargılamanın sürdüğünü söyledi. Hasta gizliliği taşıyan formların izinsiz alınmasının gasba girdiğini belirten Çabukoğlu, "Kadın çalışanlara cinsel içerikli hakaret ve darp var. Onam formlarının alınması ve paranın istenmesi de gasba giriyor. Bir de sağlıkta şiddet söz konusu. Bedrettin Bey, bir erkek olarak müdahale etmeye çalışmış. Soruşturma dosyasında, Doktor Bey şahısları darbetmeye gelmiş gibi yer almış. Biz mahkemeye bu görüntüleri sunduk. Rapor tekrar düzenleniyor. Biz adalete güveniyoruz. Sonuç her ne olursa olsun hem kadına şiddet hem de sağlıkta şiddetin artık durması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına gridi.