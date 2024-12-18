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Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Bakan Göktaş, fail rehabilitasyonu ve psikososyal müdahale modelleri geliştirdiklerini açıkladı.

18.12.2024 17:51
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Failin rehabilitasyonu hakikaten çok çok önemli. Bu konuda faile yönelik psikososyal müdahale modelini başlattık. Farklı türden şiddet uygulayan profiller var. Bunların belirlenmesine yönelik ayrı bir araştırma başlattık. Bizim amacımız şiddetin döngüsünü kırmak." dedi.

Göktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplanan Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Göktaş, milletvekillerine yönelik "Aslında hepimizin amacı aynı. Hepimiz kadına yönelik şiddetle etkili bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Hepimizin amacı bu vakaları sıfırlamak. 'Siz', 'biz' diyerek değil 'Bir olalım, biz olalım' diyorum. Bana ulaşamayacak bir milletvekili yok." ifadelerini kullandı.

Özellikle kadınlar ve kız çocuklarının şiddet konusunda siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Bizim için her can çok kıymetli. Bir kızımızın, bir kadınımızın saçına zarar gelsin istemeyiz. Bunlar bizler için çok değerli. Dolayısıyla burada mücadelemizi ne kadar geniş birleştirebilirsek o kadar önemli. Bu konuda önerileriniz bizleri de besleyecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'nı özellikle "kadın ihtisaslaşmış hattı" olarak belirlemek istediğini söyleyen Göktaş, bu hatta en çok çocuklara ilişkin ihbar aldıklarını anlattı. Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hatta ikinci olarak kadın ihbarı alıyoruz. Dolayısıyla kadın ihbar hattı ile çocuk ihbar hattını ayırmak istiyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu. Bu hattı neden 112 ile entegre ettik? Çünkü 112 her tarafta çekiyor. Dağın başında olan kişi de telefonu çekmeyen kişi de 112'ye ulaşabiliyor. Biz o mücadelemizi daha etkili, daha hızlı yönetmek istiyoruz. Emniyetten bize bilgi gelmesini beklemeden oralarda bizim uzman çalışma arkadaşlarımız olacak. 183 hattımız işlemeye devam edecek. 112'lerde de bizim masamız olursa biz de vakadan anında haberdar olup anında mücadele edeceğiz ve belki davalara en başından müdahil olabileceğiz."

"Biz kadını sadece şiddet gören, mağdur olan biri olarak görmüyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, her zaman mağduru güçlendirecek çalışmalar üzerinde durduklarına işaret etti.

Kadını sadece şiddet gören, mağdur olan biri olarak görmediklerine dikkati çeken Göktaş, kadını güçlendirmeyi, topluma kazandırmayı ve kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Göktaş, "O minvalde biz OECD'nin kadın erkek bütçeleme modelini önemsiyoruz." dedi.

Türkiye genelinde 3 bin 500'den fazla kurumla vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Göktaş, bir kadının gidecek yerinin olmadığını söylemesine tahammül edemeyecekleri için kadın konukevlerini oldukça önemsediklerini vurguladı.

Göktaş, faile yönelik çalışmalara değinerek, "Failin rehabilitasyonu hakikaten çok çok önemli. Bu konuda faile yönelik psikososyal müdahale modelini başlattık. Farklı türden şiddet uygulayan profiller var. Bunların belirlenmesine yönelik ayrı bir araştırma başlattık. Bizim amacımız şiddetin döngüsünü kırmak. Eğer şiddet döngüsünü kırmazsanız bu sürekli tekrar eden ve hakikaten gelecek nesilleri etkileyen bir durum." ifadelerini kullandı.

Şiddet Önleme Merkezine (ŞÖNİM) ve emniyete başvuru yapılan her vakanın, Bakanlığın sosyal risk haritasında yer aldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde bizlere başvurmayan vakalarla karşılaştık. Basına düşen şiddet vakalarında hemen 'Bizimle hiç temasa geçmiş mi?' diye bakıyorum. Vakaların yüzde 90'ında bizimle temasa geçilmemiş. Artık hem bağımlılık türü, aynı zamanda, varsa, psikiyatri takibi bizim sosyal risk haritamıza dahil olacak. Bir olay olduğunda bizim sorumluluğumuz nerde ona bakıyorum. O yüzden sosyal risk haritasını geliştirdik. Hiçbir vakanın kaçmasını istemiyoruz. Anında, doğrudan, hızlı ve erken müdahaleyi çok önemsiyoruz."

"Bu mücadelede bütün devlet kurumlarımızın bakış açısı birdir"

Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası'nda Diyanet İşleri Başkanlığınca bütün camilerde kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin hutbe okutulduğunu anımsatarak, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bütün devlet kurumlarımızın bakış açısı birdir. Mücadelemizi topyekun bir şekilde sürdürmek zorundayız." dedi.

Televizyon kanallarında her gün silahların ve kadınların değersizleştirildiği görüntülerin yer aldığını dile getiren Göktaş, "Ben bu konuda defaatle görüşmeler yaptım. Zaman zaman dizi temsilcilerini bizzat biz arıyoruz, 'Suç duyurusunda bulunacağız, bu şekilde yansıtamazsın' diyoruz. Bu konuda, bizim desteğe ihtiyacımız var. Medya farkındalığı gerçekten toplumsal bir sorumluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar - Son Dakika

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