Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında sürdürülebilir gelecek için işbirliği - Son Dakika
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Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında sürdürülebilir gelecek için işbirliği

22.07.2025 12:00
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Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, bilimsel projeler, girişimcilik ve sosyal dayanışma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefiyle "Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, bilimsel projeler, girişimcilik ve sosyal dayanışma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefiyle "Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, israfın azaltılması, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ilkeleriyle çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren vakıf, akademik alandaki bilgi ve deneyimiyle öne çıkan Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği yaptı.

Üniversitenin rektörlüğünde düzenlenen imza törenine, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vakıf yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Samed Ağırbaş, Türkiye'de başlayan Sıfır Atık hareketinin 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletlere (BM) taşındığını ve BM işbirliğiyle 193 ülkede çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

Protokolün bilimsel temelli, uygulamaya dönük ve sosyal etki odaklı bir işbirliği modeli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, Boğaziçi Üniversitesi ile yapılacak çalışmaların özellikle devlet okullarında okuyan dezavantajlı öğrencilerin kaliteli üniversitelere erişiminin önündeki engelleri kaldıracağına inandığını dile getirdi.

Ağırbaş, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, devlet okullarında okuyan dezavantajlı öğrencilerin kaliteli üniversitelere erişiminin önündeki engelleri çok iyi bildiğini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde eğitimde fırsat eşitliğine yönelik önemli adımlar atılmakta. Bizler de sivil toplum olarak bu sürece destek olmak, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki gençlerin kaliteli eğitime erişimini sağlamak için harekete geçmeliyiz. Bu nedenle, özellikle meslek lisesi öğrencilerinin iyi üniversitelerle tanışmasını sağlamak ve geleceğin çevre liderlerini yetiştirmek amacıyla yaz okulları gibi projeler tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre dostu kampüs modelinin geliştirilmesi planlanıyor

Protokol kapsamında üniversite ve lise düzeyinde öğrencilere yönelik çevre bilincini artıracak eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenmesi, sıfır atık, sürdürülebilirlik, su ve enerji verimliliği gibi başlıklarda akademik araştırmalar ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda çevre dostu kampüs modellerinin geliştirilmesi, ölçülmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanan protokolle, lise öğrencilerine yönelik Sıfır Atık Yaz Okulu gibi etkinliklerle çevresel duyarlılığı yüksek bir neslin yetişmesine katkı sağlanması planlanıyor.

Protokolle, vakfın çevresel politika önerileri ve savunuculuk çalışmalarıyla üniversite ortamındaki uygulamaların eşgüdüm içinde ilerletilmesi, üniversite öğrencileri ve akademik personelin katılımıyla eğitim-öğretim, bilimsel projeler, girişimcilik ve sosyal dayanışma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında sürdürülebilir gelecek için işbirliği - Son Dakika

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