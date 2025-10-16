Sigara Bırakma Polikliniği Aile Sağlığı Merkezlerinde Açılacak - Son Dakika
Sigara Bırakma Polikliniği Aile Sağlığı Merkezlerinde Açılacak

Sigara Bırakma Polikliniği Aile Sağlığı Merkezlerinde Açılacak
16.10.2025 01:29
Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele amacıyla Aile Sağlığı Merkezlerinde sigara bırakma polikliniği açılmasına olanak tanıyan düzenlemeler yaptı.

Sağlık Bakanlığının "Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri" hakkındaki yönetmelikte yaptığı düzenlemeyle Aile Sağlığı Merkezlerinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açılabilecek.

DAHA ERİŞİLEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Bakanlık, "Tütünsüz Bir Türkiye" hedefi kapsamında tütün bağımlılığı tedavisinde hizmet ağını genişleterek daha etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet modeli oluşturuyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle tütün bağımlılığıyla mücadelede, sağlık personelinin eğitiminden birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine kadar birçok alanda etkinliği artırılarak, kişilerin topluma yeniden daha sağlıklı ve üretken bir şekilde kazandırılması hedefleniyor.

SAĞLIK OCAKLARINDA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ AÇILABİLECEK

Yapılan düzenlemelerle birinci basamak sağlık hizmetlerinin saha gücü artırılarak sigara bırakma hizmetlerine erişim daha da kolaylaşırken, "Sigara Bırakma Poliklinikleri" yalnızca hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde değil, Aile Sağlığı Merkezlerinde de hizmet verebilecek. Aile hekimleri, gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendi birimlerinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmeti sunabilecek.

Bunun yanı sıra sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik düzenlemelerle "mobil araçlar" ve "yerinde geçici birimler" devreye alınarak, sigara bırakma desteğinin Türkiye'nin her noktasında birinci basamakta eşit erişimi sağlanacak.

TÜTÜN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Sigara bırakma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinin çalışma usulleri ile iş akış şemaları da yeniden yapılandırılırken, birimlerde bulunması gereken bölümler düzenlenerek fiziki koşullar daha uygulanabilir hale getirilecek.

Böylece sahada hizmet verecek yeni birimlerin açılması kolaylaşırken, ülke genelinde standart, verimli ve ölçülebilir bir hizmet altyapısının oluşmasına da olanak sağlanacak.

Yönetmelik değişikliği kapsamında, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla yapılan düzenlemelerle güncelleme eğitimleri zorunlu hale getirilecek ve tüm sağlık çalışanlarına sürekli eğitim desteği verilerek, tütün bağımlılığı tedavisinde en güncel bilimsel yaklaşımlara uygun hizmet sunulması sağlanacak.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

