Sigortacılık Sektörü 2023\'te Rekor Kırdı, 2024 de Bekleniyor

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IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, sigortacılık sektörünün 2023'ü 483 milyon lira seviyesinde bir primle kapattığını belirterek, "Bu yılın 1 trilyon lira rakamını zorlayacağımız bir sene olabileceğini düşünüyoruz. Yani yine 2024, sigortacılık sektörünün senesi olacak diyebiliriz." dedi.

Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, sektördeki beklentilere, elektrikli araçlardaki kasko ürünlerine ve yapay zekaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yapay zeka trendinin sigorta sektöründe ilk önce global olarak başladığını dile getiren Çiftçi, sektör verilerinin analiz edilmesine çok müsait bir yapı olması nedeniyle öne çıkan alanlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de de yeni yeni bazı AR-GE çalışmalarının devam ettiğine değinen Çiftçi, "Hala emekleme sürecinde, hala birtakım şeyler deneme yanılma süreçlerinden geçiyor ama sektörde önümüzdeki 5 sene için en büyük trend olacak yapay zeka." dedi.

"2024 sigortacılık sektörünün senesi olacak"

Çiftçi, 2023'ün, sektör açısından rekor seviyede kapandığını söyledi.

Murat Çiftçi, "Son 2 aylık verilere baktığımızda da 2023'ün rekor seviyesindeki verilerinin de yüzde 100'ün üzerinde gittiğini görüyoruz. Sektör 483 milyon lira seviyesinde bir primle kapamıştı 2023'ü. Bu yılın 1 trilyon lira rakamını zorlayacağımız bir sene olabileceğini düşünüyoruz. Yani yine 2024 sigortacılık sektörünün senesi olacak diyebiliriz." diye konuştu.

"2024'te birleşmeler, satın almalar olursa bu bizim için şaşırtıcı olmayacak"

Yabancı yatırımcıların sektöre olan ilgisine değinen Çiftçi, birçok endüstride Türkiye'nin parlayan yıldız olduğunu belirtti.

Çiftçi, birçok endüstrinin de birçok fırsat sunduğuna dikkati çekerek, "Sigortacılıkta bunların başında geliyor. Yani dünya devlerine göre baktığınızda bizim pazarımız hala değerlemeler anlamında ciddi fırsatlar sunan bir piyasa şu anda. Kesinlikle önümüzdeki dönemlerde hem brokerlik hem sigorta şirketi tarafına daha önce Türkiye'de bulunmayan birçok yabancı yatırımcının gelmesini bekliyoruz. Birçoğunun şu anda zaten halihazırda araştırmaları devam ediyor. Piyasa araştırmalarını, piyasa raporlarını çok yakinen takip ediyorlar. 2024'te birleşmeler, satın almalar olursa bu bizim için şaşırtıcı olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

"Elektrikli araç sahipleri araçlarını kaskosuz kullanmayı tercih ediyor"

Murat Çiftçi, elektrikli araçlar özelinde sigorta ve kasko ürünlerine ilişkin bilgi verdi.

Dünyada elektrikli araçlara uygulanan kasko örneklerini anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Aslında bunun ilk fikir babası Tesla'yla beraber bu iş başladı. Bugün Tesla aldığınızda yurt dışında sigortasıyla beraber geliyor. Yani dışarıdan bir sigorta poliçesi almıyorsunuz. Tabii daha avantajlı, daha net teminatlar sunan bir yapı. Burada da tabii bu nasıl oluyor dediğinizde teknolojinin de kullanımıyla istatistik anlamında ilgili markalar sürücüyle ilgili tüm veriyi toparlayabilme şansına sahip.

Bu veriyi de direkt yine matematiksel olarak rakamlara döndürdüğünüzde geleneksel kasko sigortalarına göre daha optimum teminat yapıları oluşturabiliyoruz. Türkiye'de de biliyorsunuz birçok marka şu anda elektrikli araç getirmeye başladı. Bunlar da bu veriler ve bu model üzerinde ciddi anlamda çalışıyor. Net bir sonuç şu anda yok. Çünkü hala Türkiye'de pazar emekleme sürecinde, özellikle elektrikli araçlar noktasında. Burada veriler biraz daha çoğaldığı zaman benzer uygulamaları da Türkiye pazarında görebileceğimizi düşünüyorum."

Çiftçi, ayrıca elektrikli araçlarda kasko oranının geleneksel araçlara göre çok daha düşük seviyelerde olduğunu ve elektrikli araç sahiplerinin geleneksel kaskoları almak yerine kaskosuz olarak araçlarını kullanmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Bunun da aslında sigorta sektörü olarak çok tercih ettikleri bir yapı olmadığına vurgu yapan Çiftçi, "Çok kısa zamanda hem kullanıcının hem de sigorta şirketlerinin lehine optimum teminat tiplerinin oluşturulacağını düşünüyorum." dedi.