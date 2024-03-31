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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 172
Açılan Sandık Oranı : % 52,76
Kullanılan Oy : 40.542
Geçerli Oy : 38.720
Katılım Oranı : % 71,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 48,1718.652
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 39,0815.133
CHPZAKİR EKİNCİ% 2,43939
DİĞER% 2,36912
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 1,96760
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 1,58610
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,27493
BAĞIMSIZEDİP EKER% 0,94365
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,7272
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,51197
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,41158
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,2284
BTPEMİR KAPLAN% 0,1456
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0726
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0625
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0622
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0416
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,332.830
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 40,582.153
DİĞER% 3,32176
CHPSEYİTĞAN ALP% 1,5683
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,5127
HÜDA PAREMİN TETİK% 0,4725
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,158
BTPHASAN TURHAN% 0,042
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,042
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 72,37
Katılım Oranı : % 69,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 55,626.849
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 44,35.454
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,023
CHPRIDVAN OSLUN% 0,023
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,022
BTPAHMET ATALA% 0,011
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,011
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 87,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 51,141.819
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 40,541.442
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,36155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,5555
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,4652
MHPALİ BATUR% 0,9534
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 79,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 84,27225
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 6,3717
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 38
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 2,256
CHPMEHMET OTAĞ% 1,54
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 1,123
BTPMUSA SIZMAZ% 0,752
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,371
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,371
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 75,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 82,18143
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 16,0928
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 1,152
HÜDA PARMURAT ORHAN% 0,581

Kaynak: AA

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