Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden meşaleli yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden meşaleli yürüyüş düzenlendi

Siirt\'te İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto eden meşaleli yürüyüş düzenlendi

Siirt'te Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar, sloganlar atarak meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Programa katılan Peygamber Sevdalıları Platformu İl Temsilcisi Orhan Ay, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınadı ve Filistin davasının unutulmaması için duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu.

02.03.2024 21:01  Güncelleme: 21:04
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Siirt'te Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "Siirt'ten Gazze'ye Işık Ol" sloganıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, slogan atarak meşalelerle Güres Caddesi'nden Sancaklar Ortaokulu'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Platformu İl Temsilcisi Orhan Ay, aylardır İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Filistinlilerin, İsrail ve destekçisi Amerika tarafından büyük bir soykırımla karşı karşıya bırakıldığını belirten Ay, "Yaşlı, kadın ve çocuk demeden havadan bombalamak suretiyle pervasızca büyük katliamlar yapmaktadır. İsrail'in yaptığı bu insanlık dışı barbarca saldırı karşısında ise İslam dünyası kınamaktan öte bir tepki gösteremedi." dedi.

Soykırımların her geçen gün şiddetinin arttığını ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Filistin davasının ve Gazze'de yaşanan katliamın unutulmaması için duyarlılık göstererek yapılan etkinliklere iştirak edelim, İsrail katliamlarını ve Filistinli Müslüman kardeşlerimizin uğradığı soykırımı sosyal medya hesaplarımızdan herkese duyurmaya çalışalım. Çocuklarımıza Filistin ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma bilinci aşılayalım. İsrail ve Amerika mallarını boykot ederek ne pahasına olursa olsun asla almayalım."

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de destek verdiği program, okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden meşaleli yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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