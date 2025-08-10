Siirt\'te Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Siirt'te risk oluşturduğu gerekçesiyle binaların yıkımına başlanan Karakol Mahallesi, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" ile yenileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Valilik işbirliğiyle yüklenici firma tarafından yürütülen projede geçen yıl Ulu Cami çevresinde kötü görüntü oluşturan ve ömrünü tamamladığı belirlenen 123'ü konut, 100'ü iş yeri ve 7'si depo olmak üzere 230 bağımsız bölümün yıkımı yapıldı.

Proje çerçevesinde 24 bin 500 metrekarelik alana 56 konut, 90 iş yeri ve ticarethane, 160 araçlık otopark ve geniş bir meydan kazandırılması amacıyla çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bülbül, AA muhabirine, yıkım çalışmalarının ardından "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nde bir süre önce çalışmaların başladığını söyledi.

Bakanlığın büyük hassasiyet gösterdiği projenin, şehre mimari açıdan da estetik görünüm kazandıracağını anlatan Bülbül, Karakol Mahallesi'nin modern mimariye uygun yapılarla adeta yeniden inşa edileceğini belirtti.

Bülbül, çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirerek, "Bu, kentte Ulu Cami'yi merkeze alan bir projedir. Alanda meydan yer almaktadır. Buradaki meydan mahalleyi ferahlatacak, ayrıca park ve oyun alanları da mevcut. Bakanlığın amacı güzel bir kentsel dönüşüm alanı oluşturmaktır. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla 2 yıl önce bu projenin adımları atılmaya başlandı. Şu anda inşaat devam etmekte. Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ, projeye kontrollük yapmaktadır." dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirten Bülbül, yıkılan binaların çoğunun ömrünü tamamladığını, kentsel dönüşümle depreme dayanıklı, örnek nitelikte yapılar inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Proje, yatay mimariye uygun planlandı

Bülbül, projenin yatay mimariye uygun olacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada amacımız, Siirt'te örnek bir proje oluşturmaktır. Siirt, birinci derece deprem bölgesinde olduğu için buradaki binaların çoğu mühendislik hizmeti almamış binalar. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yapmış olacağız. Binalar, en fazla 4 ve 5 katlı olacak. Ticari bloklar ise 2 kat olarak planlandı. Hem yer altında hem meydanın etrafında otopark yapılacak. Projede 3 konut bloku, 4 de ticari blok yer almakta."

İki tescilli alanın korunduğu bölgede 56 konut, 90 iş yeri ve ticarethane, 160 araçlık otopark yapılacağını anlatan Bülbül, Bakanlığın örnek proje yaparak ileride vatandaşların katkısıyla tüm eski yapıların dönüştürülmesini planladığını dile getirdi.

Bülbül, "Geçen yıllarda bu yapılarda kalan vatandaşların bir kısmı, TOKİ'nin yaptığı konutlara yerleştirildi. Bir kısmı ise burada yapacağımız konutlara yerleşecek. Burada vatandaşların talepleri soruldu. Vatandaşlarda büyük bir memnuniyet söz konusu hatta diğer mahallelerde yaşayanlar, 'Bize ne zaman sıra gelecek?' diye soruyor. Bu mahallede yaşamayanlar, 'Biz de buradan ev alabilir miyiz?' diye soruyor." şeklinde konuştu.

Alanda 1112 fore kazık çakıldı

Temel kazısının devam ettiği alanda zeminin güçlendirildiğini belirten Bülbül, temelin altına 20 metre boyunda 1112 fore kazık çakıldığını söyledi.

Bülbül, zemin emniyeti alındıktan sonra temelin etaplar halinde yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlimiz, birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı için sağlam, güzel ve konforlu bir mahalle oluşturmaya çalışıyoruz. Eski mahallelerde dar sokaklar vardı. Bu sokaklara ambulans ve itfaiye giremiyordu. Doğal gaz çalışması bile yapılamıyordu. Amacımız, çalışmaları hızlandırarak bu şehri daha konforlu, daha güzel bir hale getirmektir."