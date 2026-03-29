Siirt'te kitap okuma yarışmasının ödülü "umre ziyareti, Avrupa ve Balkan turu" olacak

Siirt'te bir okulda düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere umre ziyareti, Avrupa ve Balkan turu, İngilizce kursu, check-up ve dron gibi çeşitli ödüller verilecek.

Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" kapsamında kitap okumayı özendirmek amacıyla düzenlenen yarışma, veli ve esnafın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

31 Mart'a kadar başvuruları devam eden ve mayıs ayında yapılacak sınavlarla sonuçlanması planlanan yarışmaya öğrencilerin yanı sıra veliler ile kent genelinde görev yapan öğretmenler başvuruyor.

"Öğretmenlerimiz yurt dışı hayalini gerçekleştirebilir"

Okul Müdürü Abbas Balcı, AA muhabirine, kitap okuma kültürünü geniş bir tabana yaymak amacıyla çeşitli ödüllerin yer aldığı yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yarışmayı çeşitlendirmeye gayret ettiklerini ifade eden Balcı, "Bu projede sadece öğrencinin değil öğretmenin ve velinin de kitap okuduğu bir yarışma düzenlemeye karar verdik. Ödüller her zaman pekiştiricidir. Bunun için velilerimizden, esnafımızdan destek istedik." dedi.

Ödül olarak ilk başta küçük hediyeleri düşündüklerini fakat çoğunluğu velilerden oluşan esnafın da yarışmayı sahiplendiğini belirten Balcı, böylece hediyelerin kalitesinin de artmaya başladığını anlattı.

Balcı, şunları kaydetti:

"Kimisi öğretmene Avrupa turu kimisi birkaç dizüstü bilgisayar hediye etti. Kuyumcu velimiz çeyrek altın, bir bilgisayar malzemesi satan arkadaşımız tablet, özel hastaneler check-up, kadın kuaförü saç bakımı ve boyama hediye etti. Hediyeler bayağı çeşitlendi. Yarışmada, 4 kategoride toplam 12 kitap yer alıyor. Kitaplar Türk ve dünya klasikleri arasında yer alıyor. Yarışmaya şimdiye kadar yaklaşık 800 öğrenci, 150 veli ve 500 öğretmen başvurdu."

Çok sayıda hediye temin ettiklerini belirten Balcı, bu nedenle yarışmayı öğrenciler için sınıf düzeylerine göre iki gruba ayırdıklarını, veliler ile il genelindeki öğretmenleri ise ayrı kategorilerde değerlendirdiklerini ifade etti.

Okulda oluşturulan komisyon tarafından 4 grup için 3'er kitap belirlendiğini kaydeden Balcı, şunları söyledi:

"Okuma sınavı mayıs ayında yapılacak. Başvurular arasında Pervari'nin bir dağ köyünden de Şirvan, Eruh ve Baykan'daki okullardan da öğretmenler var. Bir okulumuzda 12 öğretmenden 7'si yarışmaya başvurmuş. Bazı okullarda öğretmenler odasında kitaplar okunuyor, soru cevap yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Öğretmen kategorisinde kazanan kişiye Avrupa turu, Balkan turu veya umre ziyareti ödülümüz var. Öğretmenlerimiz yurt dışı hayalini gerçekleştirebilir."

Yarışmanın kaybedeninin olmayacağını dile getiren Balcı, en büyük ödülün kitap okuma alışkanlığının kazanılması olduğunu vurguladı.

Okulda Türkçe öğretmeni Deniz Sezgin de okuma etkinliklerini sık sık yaptıkları okulda bu kez de farklı bir çalışmayı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yarışmaya katılımın yoğun olduğunu anlatan Sezgin, bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Veliler de ilgi gösteriyor

Okul Aile Birliği Başkanı Serdar Özyeşil ise yarışmaya velilerin de yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yarışmaya sponsor olanların da ödüllerde yarıştığını, bunun yarışmayı daha ilgi çekici hale getirdiğini kaydeden Özyeşil, "Ben de yarışmaya veli kategorisinden başvurdum. Bu projenin en büyük katkısı, okulda kitap okuma alışkanlığı oluşturmasıdır. Bu alışkanlığı edinirsek çocuklarımıza da örnek oluruz." dedi.

Anne ve babasıyla yarışmaya hazırlanıyor

Öğrencilerden Azra Dağtekin de kendisinin öğrenci, annesinin veli, babasının ise öğretmen kategorisinden yarışmaya başvurduğunu belirtti.

Kitap okuma etkinliğinin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Dağtekin, "Her gün belirli saatlerde hep birlikte biri eline kitap alınca diğerleri de eşlik ederek okuyor. Bu bizim için hem motive edici hem de çok güzel bir etkinlik oluyor. Özellikle ucunda ödül de olması hepimizi çok mutlu etti. Annem, babam ve kardeşimle gün içinde okuduğumuz kitaplardan bahsediyoruz. Herkes kitaplarını okuyor. Kitaplar hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Melis Su Eviz de anne ve babasının öğretmen olduğunu, yarışmaya babasıyla hazırlandığını anlattı.

Miray Dila Çelik de değişik ve güzel ödüllerin yer aldığı yarışmaya katıldığını belirtti.

Kitap okumanın motivasyonlarını daha da artıracağını belirten Çelik, "Yarışmaya sınıfça katılacağız, işin ucunda güzel ödüller var. Yeni kitaplar öğreneceğiz, yeni dünyalara açılacağız. Bu açıdan çok iyi." dedi.