Siirt'te Kuvvetli Rüzgar Sonucu Araçlara Hasar Veren Ağaç Devrildi - Son Dakika
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Siirt'te Kuvvetli Rüzgar Sonucu Araçlara Hasar Veren Ağaç Devrildi

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Siirt'te kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki polis aracı ile bir hafif ticari araç ve bir motosikletin üzerine ağaç devrildi. Herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

10.07.2024 15:02
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SİİRT'te kuvvetli rüzgarda, ağaçlar park halindeki polis aracı ile 1 hafif ticari araç ve 1 motosikletin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Yeni Mahalle Polis Merkezi'nin bahçesindeki ağacın kırılan büyük dalı park halindeki polis aracının üzerine devrildi. Aynı saatlerde, Hz. Fakirullah Caddesi'nde de bir ağaç, park halindeki hafif ticari araç ve motosikletin üzerine devrildi. İki olayda da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Siirt\'te Kuvvetli Rüzgar Sonucu Araçlara Hasar Veren Ağaç Devrildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Siirt'te Kuvvetli Rüzgar Sonucu Araçlara Hasar Veren Ağaç Devrildi - Son Dakika
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