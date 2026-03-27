Silahlı Saldırının Anı Güvenlik Kamerasında

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen, Cem Özer ve Volkan Berberoğlu ile emekli polis Talip Çalık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; tramvay yolunda ilerleyen otomobilden eğlence mekanına ateş açıldığı, kurşunların isabet ettiği 2 kişiden birinin yere yığıldığı, çevredekilerin kaçıştığı ve otomobilin uzaklaştığı görülüyor.
