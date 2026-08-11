Şile Belediyesi iddianamesi 13 ay sonra hazırlandı - Son Dakika
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Şile Belediyesi iddianamesi 13 ay sonra hazırlandı

Şile Belediyesi iddianamesi 13 ay sonra hazırlandı
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İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında olduğu 53 sanıklı iddianameyi kabul etti. Kabadayı için örgüt liderliği suçlaması istenirken 16 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

(İSTANBUL) Üç ayrı geniş çaplı operasyonla, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 36 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında değişik hapis cezaları istenirken, 16 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi 14 Temmuz 2025'te CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon 23 Aralık 2025'te yapıldı. Gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklandı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü ise 30 Haziran'da tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada toplam tutuklu sayısı 36'ya ulaşırken, iddianame ilk tutuklamalardan yaklaşık 13 ay sonra hazırlandı.

ÖZGÜR KABADAYI'YA ÖRGÜT LİDERLİĞİ SUÇLAMASI, 16 İSİM HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

53 sanıklı iddianamede Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya örgüt liderliği, Berna Avcı, Oğuz Kaçmaz ile Tuncay Tolga Özçakmak'a örgüt yöneticiliği suçlamaları yöneltildi. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında değişik hapis cezaları istenirken Hürriyet Bahadır Tanoğlu, Abdulhamit Kanmaz, Ali Şaban Seydioğlu, Arif Sevik, Aytaç Köse, Berkant Acil, Cavit Kakşa, Gözde Şenyurt, Hasret Devrim Çulha, Haşim Taş, Hüseyin Ümit Çeray, İlyas Keleş, Mehmet Sait Köse, Orkut Kakşa, Serbülend Danış ve Tunahan Eren hakkında atılı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: ANKA

Özgür Kabadayı, Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Belediyesi iddianamesi 13 ay sonra hazırlandı - Son Dakika

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