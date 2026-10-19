Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 15 ay sonra hakim karşısında

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) 15 ay önce tutuklanan ve 2 ay önce hakkında dava açılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 12'si tutuklu 53 sanıklı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Kabadayı, 10.30 sıralarında kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya 11.55 sıralarında getirildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi 14 Temmuz 2025'te belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada iddianame ilk tutuklamalardan yaklaşık 13 ay sonra hazırlanmıştı.

ÖZGÜR KABADAYI'YA ÖRGÜT LİDERLİĞİ SUÇLAMASI, 16 İSİM HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

53 sanıklı iddianamede Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya örgüt liderliği, Berna Avcı, Oğuz Kaçmaz ile Tuncay Tolga Özçakmak'a örgüt yöneticiliği suçlamaları yöneltildi. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında değişik hapis cezaları istenirken Hürriyet Bahadır Tanoğlu, Abdulhamit Kanmaz, Ali Şaban Seydioğlu, Arif Sevik, Aytaç Köse, Berkant Acil, Cavit Kakşa, Gözde Şenyurt, Hasret Devrim Çulha, Haşim Taş, Hüseyin Ümit Çeray, İlyas Keleş, Mehmet Sait Köse, Orkut Kakşa, Serbülend Danış ve Tunahan Eren hakkında atılı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İLK DURUŞMA KİMLİK TESPİTİYLE BAŞLADI

Şile Belediyesi davasının ilk duruşması saat 10.30 sıralarında kimlik tespitiyle başladı. Kimlik tespitinin ardından sanık yakınları ve izleyiciler salona alındı. Tutuklular yakınlarıyla el sallayarak selamlaşabildi, tokalaşmak ve yakınlarının elini tutmak isteyenler jandarma tarafından engellendi.

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Şehit Hasan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılan duruşmayı, YENİ Parti milletvekilleri Türkan Elçi, Evrim Rızvanoğlu da takip ediyor.

İddianamede örgüt yöneticisi olarak belirtilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye olan Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ise tutuksuz sanıklar arasında yer alıyor.

AVUKATLARDAN İTİRAZ

Müvekkillerinden ayrı bir noktada yer ayrılan tutuklu sanık avukatları, tutuksuz sanıkların avukatlarıyla birlikte oturduğu duruşma düzenine itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme başkanı tutuksuz sanıkların da avukatlarından ayrı oturmasına karar verdi. Tutuksuz sanıklar kendileri için ayrılan bölümün ön tarafına alınırken avukatları ise arka kısımda oturdu.

CEZAEVİNİN ARANMASI TALİMATI

11.45 sıralarında mahkeme başkanı salon düzeninin sağlanmasının ardından, iddianamenin özetinin okunmasına geçecekken, Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu sanığın hala duruşmaya getirilmediğinin belirtilmesi üzerine sanıkların durumuna ilişkin cezaevinin aranması talimatı verdi.

11.55 sıralarında ise Özgür Kabadayı kelepseçiz şekilde salona getirildi.

(SÜRECEK)