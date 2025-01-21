Silifke'de Çocuk Festivali Başladı - Son Dakika
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Silifke'de Çocuk Festivali Başladı

Silifke Belediyesi, sömestr tatili için düzenlediği Çocuk Festivali'ni başlattı. Festival, çeşitli etkinliklerle çocukların eğlenip öğrenebileceği bir ortam sunuyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, benzer organizasyonların gelecekte de devam edeceğini belirtti.

21.01.2025 09:30  Güncelleme: 10:41
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi, sömestr tatili için hazırladığı ve bir hafta sürecek Çocuk Festivali'ni başlattı. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Ara tatili, yaz şenlikleri ve Ramazan etkinlikleri gibi programlarla vatandaşlarımızı daha fazla bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Silifke Belediyesi, Çocuk Festivali'ni başlattı. Göksu Parkı'nda düzenlenen?Ara Tatil Çocuk Festivali'nde sahne gösterileri, maskot karakterler, konserler, tiyatrolar, film gösterileri, çocuk atölyeleri, animasyon gösterileri gibi aktiviteler yer alıyor.

"Organizasyonlarımızı ileriye doğru daha geniş ve kapsamlısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Ara Tatil Çocuk Festivali'nin yoğun bir katılım ile başladığını belirten Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Çocuklarımıza karne hediyesi olarak güzel bir sürpriz hazırladık. Onların eğlenip öğrenebileceği, farklı becerilerini geliştirebilecekleri ve bol bol stres atabilecekleri birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmek yerine burada aileleriyle birlikte keyifli ve mutlu bir zaman geçiriyorlar. Sadece kent merkezimizde değil her gün farklı mahallelerimizde bir hafta boyunca sürecek festivalimize katılımlar bir hayli yoğun. Çocuklarımız için hem eğlenceli hem öğretici bu organizasyonlarımızı ileriye doğru daha geniş ve kapsamlısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ara tatile giren tüm çocuklarımızı ve ailelerini etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Başkan Turgut, ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Ara tatili, yaz şenlikleri ve Ramazan etkinlikleri gibi programlarla vatandaşlarımızı daha fazla bir araya getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çocuklarımız birbirleriyle kaynaşıyor ve eğleniyorlar"

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Havva Söyler ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuk festivalinde çocuklarımız doyasıya eğlendiler ve mutlu oldular. Her şey çok güzel düşünülmüş. Aynı zamanda çocuklarımız birbirleriyle kaynaşıyor ve eğleniyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Turgut, festival etkinlikleri kapsamında kendisiyle fotoğraf çektiren çocuklara ve ailelelere kendi elleriyle yaptığı pamuk şekerleri ikram etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Çocuk Festivali Başladı - Son Dakika

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