Silifke\'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mukaddem Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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