Silifke\'de Yoğurt Yarışması Düzenlendi

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Mersin'de bu yıl 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu mayalama ve yeme yarışması düzenlendi.

Silifke Belediyesi Emekliler Kıraathanesi'nde organize edilen yarışmada, katılımcılar evlerinde mayaladıkları coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdunu jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Yoğurdun tadına bakan jüri, ürünün yapılış tekniği, sütün özellikleri, sunumu, koku ve tadı kapsamında değerlendirme yaptı.

Yarışmada, en iyi yoğurdu mayaladığına kanaat getirilen Dilek Yalnız birinci, Meryem Bölük ikinci, Fatma Dölek üçüncü oldu.

Yoğurt tepsisinde çeyrek altın aradılar

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmada, 10 kilogram yoğurdun döküldüğü tepsiye çeyrek altın saklandı.

Yoğurdu yemeye başlayan yarışmacılar, çeyrek altını bulmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren etkinlik, katılımcılarından birinin çeyrek altını bulmasıyla sona erdi.

Festival kapsamında, ilçede bulunan yabancı ülkelerin halk oyunlarını gruplarına da yoğurt ikram edildi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, gazetecilere, ilçenin adıyla tescilli yoğurdun tanıtımı yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Yarışmanın renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Turgut, "Yoğurt yarışmamızı gerçekleştirdik. Silifke denilince akla yoğurt gelir. Yarışma sonrası tüm misafirlerimize yoğurt ikram ettik. Festivalimize güzellik katan bir yarışma oldu." dedi.