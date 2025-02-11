Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası İdris Demir'in (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'da kot kumlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan Demir, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Evli ve 6 çocuk babası Demir'in cenazesi Karlıova'nın Taşlıçay köyünde defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Silikozis Hastası İdris Demir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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