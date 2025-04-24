Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremde, Başakşehir'deki sanayi sitesinde çalışanların masaların üzerinden atlayarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Güngören- Bağcılar Sanayi Sitesi'nde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışanlar, dünkü deprem sırasında paniğe kapılarak masaların üzerinden atlayıp dışarıya koştu.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Silivri Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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