Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı, AIS verileri rotaları gösterdi - Son Dakika
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Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı, AIS verileri rotaları gösterdi

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı, AIS verileri rotaları gösterdi
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İstanbul Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Alsu ile İskenderun'dan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpıştı. Kazada gemilerin AIS verileri, seyir geçmişlerinin haritadaki görüntüsünü ortaya çıkardı.

İSTANBUL Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kaza sırasında Alsu ve Tuğberk isimli gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerinin harita üzerinde oluşturduğu seyir geçmişi ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

İskenderun, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı, AIS verileri rotaları gösterdi - Son Dakika

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