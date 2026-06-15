Balcıoğlu: Alnım Açık, Başım Dik. Mesele; Silivri'nin İradesine, Vicdanına ve Birlikte Kurduğumuz Güzel Geleceğe Sahip Çıkma Meselesidir

(İSTANBUL) Cuma sabahı CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 ismin sabah saatlerinde Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Sevk öncesi bir açıklama yapan Balcıoğlu, "İyiyim, sağlığım ve moralim yerinde. Hiç kimse merak etmesin; alnım açık, başım dik... Bu süreç yalnızca şahsımla ilgili değil; Silivri'nin iradesine, vicdanına ve birlikte kurduğumuz güzel geleceğe sahip çıkma meselesidir" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında cuma sabahı gerçekleşmişti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 isim gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltına alınan bir isimle birlikte gözaltı sayısı 18'e çıkmıştı.

Balcıoğlu ve 17 ismin sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Sevk öncesi bir açıklama yapan Balcıoğlu, "İyiyim, sağlığım ve moralim yerinde. Hiç kimse merak etmesin; alnım açık, başım dik. 15 Haziran Pazartesi günü saat 08.30'da Silivri Adliyesi'nde olacağım. Bu süreç yalnızca şahsımla ilgili değil; Silivri'nin iradesine, vicdanına ve birlikte kurduğumuz güzel geleceğe sahip çıkma meselesidir" dedi. Balcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK"

"Değerli hemşehrilerim,"

İyiyim, sağlığım ve moralim yerinde. Hiç kimse merak etmesin; alnım açık, başım dik. 15 Haziran Pazartesi günü saat 08.30'da Silivri Adliyesi'nde olacağım. Bu süreç yalnızca şahsımla ilgili değil; Silivri'nin iradesine, vicdanına ve birlikte kurduğumuz güzel geleceğe sahip çıkma meselesidir. Tüm hemşehrilerimi sağduyuyla, birlik içinde ve demokrasiye yakışır bir duruşla Silivri Adliyesi önüne davet ediyorum"