Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Barış Çocuklarla Mümkündür. Kardeşlik, Çocuklarla Büyür"

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye dahil 10 ülkeden 19 ekibin katılımıyla Çocuk Halk Dansları Buluşması düzenledi. Etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Balcıoğlu, "Dünya çocuklarla güzeldir. Barış çocuklarla mümkündür. Kardeşlik çocuklarla büyür" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 10 ülkeden 19 ekibin katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. Başkan Balcıoğlu, uzun bir aradan sonra 23 Nisan'ı farklı ülkelerden gelen çocuklarla kutladıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği günde Atatürk Meydanı'nda buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük günü sadece bir tarih olarak bırakmadı. Bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Sadece bu ülkenin çocuklarına da değil, bütün dünya çocuklarına armağan etti. Çünkü bu kutlu günü barışın, kardeşliğin, dostluğun ve ortak geleceğin bayramı olarak düşündü. İşte 23 Nisan'ı eşsiz yapan budur. İşte bu bayramı dünyanın en güzel bayramlarından biri yapan budur. Bugün Silivri'de bu düşüncenin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu yıl 23 Nisan'ı, 9 farklı ülkeden gelen 14 ekiple birlikte, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Halk Dansları Buluşması olarak kutluyoruz" dedi.

Arnavutluk'tan, Bulgaristan'dan, Hırvatistan'dan, Kuzey Makedonya'dan, Kosova'dan, Meksika'dan, Moldova'dan, Romanya'dan ve Sırbistan'dan gelen çocuklarla bir arada olmanın verdiği gururdan söz eden Başkan Balcıoğlu, "Farklı dillerden gelen çocuklar, farklı kültürlerden gelen kardeşlerimiz, aynı sahnede, aynı coşkuda, aynı sevinçte buluşuyor. İşte 23 Nisan'ın ruhu tam da budur. Farklılıklarımızla yan yana durabilmek, çeşitliliğimizi zenginlik bilmek, barış içinde aynı geleceğe yürüyebilmek. Bugün burada halk oyunlarıyla, müzikle, neşeyle ve çocukların tertemiz yüreğiyle aslında çok büyük bir mesaj veriyoruz. Dünya çocuklarla güzeldir. Barış çocuklarla mümkündür. Kardeşlik çocuklarla büyür. Bugün biz de Silivri'den aynı anlayışla sesleniyoruz: Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Onların gülüşü bizim umudumuzdur. Onların neşesi bizim gücümüzdür. Onların geleceği bizim en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

"Güçlü bir gelecek; güçlü çocuklarla, güçlü ailelerle ve güçlü öğretmenlerle kurulur"

Başkan Balcıoğlu, çocukları sadece alkışlayan değil, onları gerçekten koruyan bir anlayışı hep birlikte büyüttüklerinin altını çizdi. Onların güven içinde yaşadığı, eşit fırsatlara ulaştığı, korkmadan büyüdüğü, mutlu bir hayat sürdüğü bir düzen kurmak zorunda olduklarına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü yakın zamanda hepimizin yüreğini yakan olaylar bir kez daha gösterdi ki; çocuklarımızı korumak, yalnızca anne babaların değil, toplumun tamamının görevidir. Evlatlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Onların onuruna, güvenliğine, hayaline sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Tabi bir de öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz, bu ülkenin yarınını emanet ettiğimiz, bir çocuğun hayatına yön veren, ona cesaret veren, ona yol açan çok değerli şahsiyetlerdir. Biz çocuklarımıza nasıl sahip çıkıyorsak, onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize de aynı kararlılıkla sahip çıkmak zorundayız. Çünkü güçlü bir gelecek; güçlü çocuklarla, güçlü ailelerle ve güçlü öğretmenlerle kurulur."

Silivri'de çocukların, güzel büyüdüğü bir kent hayal ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Çocukların, hayal kurabildiği kendini geliştirebildiği bir kent. Sadece bugünü yaşadığı değil, yarına umutla baktığı bir kent. Bu anlayışla çalışıyoruz. Her çocuğumuz için daha fazla park, daha fazla spor alanı, daha fazla kültür ve sanat imkanı, daha fazla eğitim desteği üretmek için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklara yapılan her yatırım, geleceğe atılan en güçlü imzadır" diye konuştu.

Çocuklardan, hayal kurmalarını, merak etmelerini, sorular sormalarını, öğrenmekten vazgeçmemelerini, ne olursa olsun umutlu olmalarını isteyen Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mimarı, 23 Nisan'ı çocuklara ve tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Silivri'mizde bizlerle olan tüm uluslararası ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Dostluğunuzu, kültürünüzü, neşenizi buraya taşıdığınız için her birinize hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bu güzel günde ülkemizi Silivrimizi temsil eden, Silivri Halk Dansları Topluluğu, Yeni Nesil Gençlik Spor Kulübü, Silivri Belediyesi Taekwondo Ekibi, Silivri Belediyesi Bale ve Modern Dans Ekibi ve Silivri Belediyesi Jimnastik Ekibine de gönülden teşekkür ediyorum. Başta Silivrili çocuklarımız olmak üzere, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine katkı sunan herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eser Hotel Ailesine ve Eser Hotel Genel Müdürü Sayın Kadir Akçınar'a, Etkinliğimizin Direktörü Sayın Vebi Amza'ya, Koordinatörü Sayın Amir Mamuti'ye, organizasyonda katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.