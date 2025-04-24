Silivri Belediye Başkanı'ndan Deprem Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri Belediye Başkanı'ndan Deprem Açıklaması

Geniş Video İzle

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmaları ve barınma sürelerini değerlendirdi. Geçici barınma alanlarında bin 660 vatandaşın bulunmadığını, gıda desteği ile birlikte hizmetlerin sürdüğünü ifade etti.

24.04.2025 10:15  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depremin ardından yürütülen sürece ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "23 vatandaşımız Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne, 90 vatandaşımız ise SEYKOM'a yerleştirildi. 21 farklı toplanma alanında yaklaşık bin 660 vatandaşımız geçici olarak barınmaktadır. Bu zorlu süreci dayanışmayla, sağduyuyla ve hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Balcıoğlu, bir binada ağır hasar tespit edildiğini, bir caminin de tedbiren ibadete kapatıldığını söyledi.

Balcıoğlu, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sürece ilişkin dün gece saatlerinde Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Belediye ekiplerinin vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Balcıoğlu, 572 personel ve 160 araçla ilçenin dört bir yanında sahaya indiklerini bildirdi. Gece boyunca aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda çağrı merkezine ulaşan bin 350 başvurunun 250'sinin resmi ihbar olarak değerlendirildiğini kaydeden Balcıoğlu, bu ihbarların 32'sinin bina hasarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Teknik incelemeler sonucunda ilçedeki bir binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Balcıoğlu, detaylı incelemelerin devam ettiğini kaydetti. Güvenlik gerekçesiyle bir caminin de tedbiren ibadete kapatıldığını belirten Balcıoğlu, şunları aktardı:

"Panik nedeniyle hafif yaralanan iki vatandaşımıza anında müdahale edildi, sağlık durumları iyi. Barınma hizmetlerimiz kapsamında 23 vatandaşımız Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne, 90 vatandaşımız ise SEYKOM'a yerleştirildi. Toplamda 113 hemşehrimiz bu alanlarda konaklamaktadır. Bunun yanında sosyal tesislerimiz, kapalı spor salonlarımız, camilerimiz, cemevlerimiz ve tiyatro salonumuz dahil olmak üzere 21 farklı toplanma alanında yaklaşık bin 660 vatandaşımız geçici olarak barınmaktadır."

Gıda desteğinin depremin ilk saatlerinden bu yana eksiksiz sağlandığının da altını çizen Balcıoğlu, yaklaşık olarak 50 bin şişe su, 37 bin kek, 25 bin meyve suyu, 21 bin sandviç ve 50 bin kase çorba dağıtımının gerçekleştirilmeye devam ettiğini söyledi.

Silivri Belediyesi olarak süreci vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7 gün 24 saat esasına göre yönettiklerini vurgulayan Balcıoğlu, "AFAD İl Müdürlüğümüz, Silivri Kaymakamlığımız, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve tüm kamu kurumlarımızla tam bir iş birliği ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Silivri olarak güçlü bir aileyiz. Şu an Silivrimizde ciddi bir olumsuzluk yok ama biz ihtimale karşı hazırız. Bu zorlu süreci dayanışmayla, sağduyuyla ve hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle köprülerimizde, kamu kurumlarımızda, yollarımızda herhangi bir olumsuzluk yok. Can kaybının olmaması bizim için çok büyük bir şans. Hepimize büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Güvenlik, 3-sayfa, Silivri, Ekonomi, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı'ndan Deprem Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
10:16 Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:14:45. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı'ndan Deprem Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.