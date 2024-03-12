Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi - Son Dakika
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi. Başsavcılık, otopsi işlemi sırasında çekilen fotoğraflar ve video kayıtlarının gönderilmesini talep etti. Otopsi görüntülerini inceleyecek bilirkişi heyeti, Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verecek.

12.03.2024 13:50
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi.

GARİPOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YENİ KARAR

Başsavcılık, Münevver Karabulut'u 18 Kasım 2011'de öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir karar aldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi

FOTOĞRAF VE VİDEO KAYITLARINI İSTEDİ

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun daha önce "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde de bulunduğu başsavcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istedi.

MEZARIN AÇILIP AÇILMAYACAĞINA KARAR VERİLECEK

Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu\'nun otopsi kaydını istedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • süleyman hakan gökşen: yanlış hatırlamıyorsam, defin işlemine maktulün ailesi alınmamış ve katilin aslında ölmediği, ölmüş gibi gösterildiği yönünde spekülasyonlar başlamıştı... 32 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Halkın büyük çoğunluğu Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyor. Mezarın açılması yalnızca Münevverin babası için kamunun vicdanını rahatlatmak için gereklidir. 16 1 Yanıtla
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