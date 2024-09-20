Silivri\'de Afet Risk Azaltma Toplantısı Yapıldı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkanlığını Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın yaptığı İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısına katıldı.Toplantıda Silivri'nin afetlere karşı daha dirençli bir hale getirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Toplantıya, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri Tapu Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Silivri BEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Silivri Kızılay Şubesi, İGDAŞ Şubesi, İtfaiye Grup Amirliği ve Silivri İSKİ Şube Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı.

Toplantı hakkında konuşan Balcıoğlu, Silivri'de gerçekleşebilecek olası afetler için önceden önlem almak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Silivrililerin güvenliğini tesis etmek için afet risk azaltma planlarına uyulacağını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "İlçemizin geleceğini korumak adına, afetlere karşı hazırlıklı olmanın kritik bir önemi var. Bugün burada, Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan ve tüm kurumlarımızın temsilcileriyle birlikte, afet risklerini azaltmak ve olası bir afetin felakete dönüşmesini önlemek için yapılması gerekenleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. Halkımızın can güvenliğini sağlamak adına iş birliği içinde hareket ediyoruz ve bu konuda gereken her adımı atacağız" dedi.