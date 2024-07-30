Silivri\'de Son 2 Haftada 271 Yangın Çıktı

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Bir kez daha terör halayı çekmek istediler, sonları diğerleri gibi oldu

SİLİVRİ'de son 2 hafta içerisinde 271 anız, orman ve tarla yangını çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri İtfaiye Amirliği son 7 ayda 762 yangına müdahale edildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, itfaiye istasyonundan 30 saniyede çıkıyor. 7 gün 24 saat görev yapan itfaiye ekipleri, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı olmalarını da istiyor. Silivri İtfaiyesi A Postası Ekip Amiri Behçet Seven, "Bölgemizde 2023 yılıyla kıyaslama yaptığımız zaman 558 olaya gidilmişken, geçen seneye göre bu sayı artarak 2024 yılında 762'ye yakın itfaiye olayına gidildi. Son 20 gün içerisinde ise 271 itfaiye olayına gittik.Vatandaşlardan istediklerimiz bu konularda biraz daha duyarlı olmaları ve bölge olarak olaylara çok yoğun bir şekilde müdahale ediyoruz" dedi.

İSTASYONDAN ÇIKIŞ SÜRESİ 30 SANİYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Silivri İtfaiye Amirliği, son iki haftada 271 anız, orman ve tarla yangınına müdahale etti. Ekipler, 2024 yılının 7 ayında 762 olaya müdahale etti. Zamanla yarışan ekiplerin hazırlık ve istasyondan çıkış süresi 30 saniye. 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapan itfaiye ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara titizlikle müdahale ediyor.

"2024'ÜN 7 AYINDA 762'YE YAKIN OLAYA GİTTİK"

Silivri İtfaiyesi A Postası Ekip Amiri Behçet Seven, "Bölgemizde 2023 yılıyla kıyaslama yaptığımız zaman 2023 yılında 558 itfiaye olayına gidilmişken, geçen seneye göre bu sayı artarak 2024 yılında 762'ye yakın itfaiye olayına gittik. Son 20 gün içerisinde ise 271 itfaiye olayına gittik. Kanaatimizce yangınların nedenleri genelde, söndürüldü zannedilen bir sigara izmariti, kontrollü yakılan anız yangınları, zaman içerisinde yapılan pikniklerde mangal kömürlerinin söndürülmeden bırakılması, bununla birlikte yakılan anızların rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktıktan sonra farklı bölgelerde büyük facialara yol açması. Vatandaşlardan istediklerimiz bu konularda biraz daha duyarlı olmaları ve bölge olarak olaylara çok yoğun bir şekilde müdahale ediyoruz" dedi.

"ÇOĞUNLUĞU ORMAN VE ANIZ YANGINI"

Silivri İtfaiyesinde 2007 yılından bu yana görev yapan Santral Görevlisi Muammer Çapar ise, " İlk ihbarımız 112 numaralı çağrı merkezine gelmekte.Çağrı merkezinden sonra ihbarlar bize düşmekte. Gelen ihbarları değerlendirerek, olayın durumuna göre araç yönlendiriyoruz. Eğer olayımız büyük bir olaysa 4 araç gönderiyoruz ve küçük çapta bir olaysa tek araç gönderiyoruz. Kurtarmalarda merdivenli aracımızı gönderiyoruz. Gelen ihbarın konumuna göre bizler burada araçlarımızı belirleyip yönlendiriyoruz. Son 2 haftadır bölgemizde 271 olay yaşandı. Bunların çoğunluğu tarla yangını, ormanlık alan ve anız yangınları olarak ihbarlar geldi" diye konuştu.