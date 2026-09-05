Silopi Başverimli'de çevreye tehlike saçan metruk bina için yıkım başladı - Son Dakika
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Silopi Başverimli'de çevreye tehlike saçan metruk bina için yıkım başladı

Silopi Başverimli\'de çevreye tehlike saçan metruk bina için yıkım başladı
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde, uzun süredir kullanılmayan ve çevre ile insan sağlığını tehdit eden metruk binanın yıkımına başlandı. Belediye Başkanı Medeni Tatar, yapının ciddi çatlak ve dökülmeler nedeniyle tehlike oluşturduğunu belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için yıkım kararı aldıklarını açıkladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde metruk binanın yıkımına başlandı.

Başverimli Belde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde uzun süredir kullanılmayan ve çevre ile insan sağlığını tehdit eden yapı için yıkım raporu düzenlendi.

Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yapının duvar ve tavanında ciddi çatlaklar, sıva ve beton dökülmeleri ile genel yıpranma bulunduğunu belirtti.

Tatar, "Bu durum vatandaşlarımız açısından tehlike arz ediyordu. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini ön planda tutarak, ilgili kurumların tespit ve raporları doğrultusunda gerekli idari işlemleri tamamladık ve yıkım kararını aldık." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Medeni Tatar, Başverimli, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi Başverimli'de çevreye tehlike saçan metruk bina için yıkım başladı - Son Dakika

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