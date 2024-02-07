SİLOPİ\'DE 34 YIL ÖNCE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSUNUN İSMİ, OKULA VERİLDİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 21 Kasım 1990'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Şeyhmus Saluci'nin ismi, törenle görev yaptığı mezradaki okula verildi.
Silopi ilçesine bağlı Yeniköy köyü Çukurca mezrasında 21 Kasım 1990'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Şeyhmus Saluci'nin ismi, törenle mezradaki ilk ve ortaokuluna verildi. Törene Kaymakam Cihat Koç, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silopi ilçe Başkanı ve aynı zamanda şehidin kardeşi olan Koçero Saluci, şehidin annesi Saadet Saluci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, okulda öğrenim gören öğrencilerin hayırlı birer evlat olmalarını dileyerek, 'Memleketimizin her yöresinde sadece buradan değil her yöresinden bu topraklarımızın vatan olması için nice canlar nice kanlar döküldü. Dolayısıyla bu vatan bizlere geçmiş dedelerimizden, atalarımızdan bize emanet ise bizler de bu vatanı bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza teslim aldığımız gibi teslim etmek zorundayız. Dolayısıyla bu okulda yetişecek olan çocuklarımızın aynı şekilde bizlerin bilincine sahip olarak, hem kendileri için hem de kendilerinden sonraki nesillere bu aziz toprakları, vatanı, bayrağımızı, değerlerimiz olan ezanımızı lekesiz tertemiz teslim etmek zorundalar. Bu okulda yetişecek olan çocuklarımızın en iyi bir şekilde eğitim alarak değerli öğretmenlerimizin, katkıları ile bu bilinçte yetişerek ülkemize, devletimize, vatanımıza ve ailelerine hayırlı birer evlat olmalarını diliyorum" dedi.
'BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK KAHRAMAN VATAN EVLATLARI OLACAK'
Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Cihat Koç da, 'Şeyhmus Saluci, bu köyümüzde kahpe terör örgütünün hain bir pususunda şehit olmuş kahraman bir şehidimizdir. Allah ona ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Çukurca mezrası, Silopi'nin güzel bir mezrası. Burası daha bir güzel olacak. Şehidimizin adı da bu mezranın geleceğini etkileyecek, geleceğine tesir edecek çocukların yetiştiği, yetişeceği okulumuza verildi adı. İnşallah bu okulda yetişecek vatan millet sevdası çocuklarımız hem Çukurca'nın, hem Yeniköy'ün, hem Silopi'nin, hem bölgenin kaderini değiştirecek kahraman vatan evlatları olacak. Allah şehidimizden razı olsun. Bütün şehitlerimizden razı olsun. Mekanı cennet olsun. Bizleri de Mevla, inşallah onlara komşu olmayı nasip eylesin' diye konuştu.(DHA)
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Son Dakika › Güncel › SİLOPİ'DE 34 YIL ÖNCE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSUNUN İSMİ, OKULA VERİLDİ - Son Dakika
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