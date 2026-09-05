Silopi\'de Başkan Tatar, Başhekim Salihoğlu\'nu makamında ziyaret etti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Cihan Salihoğlu'nu ziyaret etti.

Başverimli Belde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tatar, göreve başlayan Salihoğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatar, "Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görevine başlayan Dr. Cihan Salihoğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendisinin yeni görevinde başarılı çalışmalar yapacağına olan inancımızı ifade ettik. Kıymetli hocamıza nazik misafirperverliği, samimi sohbeti ve güler yüzü için teşekkür ediyor, yeni görevinin ilçemiz ve hastanemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.