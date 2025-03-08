Silvan'ın İlk Kadın Muhtarı: Gizem Gündüz'ün Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Silvan'ın İlk Kadın Muhtarı: Gizem Gündüz'ün Başarı Hikayesi

Gizem Gündüz, Silvan'ın ilk kadın muhtarı olarak erkek rakiplerini geride bıraktı, toplumsal cinsiyete örnek oldu.

08.03.2025 17:44
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Silvan'ın ilk kadın muhtarından başarı hikayesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin 26 yaşındaki ilk kadın muhtarı 9 erkek rakibini geride bırakarak başarı hikayesi yazıyor.

Bilgisayar bölümü mezunu olan 26 yaşındaki Gizem Gündüz, yerel seçimlerde 9 erkek rakibini geride bırakarak ilçede bir ilki başarıp ilk kadın muhtar olma ünvanına sahip oldu. Selahattin Mahallesi muhtarı Gündüz, göreve geldiği günden bu yana mahallesindeki kadınların sorunlarını dile getiren, dayanışmayı artıran ve sosyal projelerle fark oluşturan bir kadın muhtar olarak tanınıyor. Onun bu çalışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece bir ideal değil, somut bir hedef olduğunu gösteriyor.

Kadınların yerel yönetimlerde daha fazla yer alması gerektiğine inanan Gündüz, Silvan'dan yükselen bu güçlü mesajı tüm Türkiye'ye taşıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde onun hikayesi, kadınların toplumsal hayatta ve karar mekanizmalarında daha etkin rol almasının mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Gizem Gündüz, sadece bir mahalle için değil, ülke genelinde kadınlar için ilham kaynağı olmayı sürdürüreceğini ifade ederek, "Ben Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarıyım. Toplamda 10 aday vardı; 9 erkek adayı geride bırakarak galip geldim. Silvan'da kadın muhtar olmanın zorluğu yok aslında. Elbette zorlandığım anlar oldu, ama sonuç olarak başarılı çıktım ve kazandım. Çok mutluyum, özellikle kadınlarımız tarafından seviliyorum. İlk defa bir kadın muhtar olduğum için, dernek başkanımız Murat Ateş'ten de birçok destek aldım. Onun tecrübelerinden faydalandım ve kendisine çok teşekkür ederim. Halkıma hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Kadınlarımız rahat bir şekilde yanıma gelip sorunlarını, dertlerini paylaşıyor. Hiç çekinmeden, sıkıntılarını dile getiriyorlar ve benimle paylaşabiliyorlar. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman evlerine davet ediyorlar, çay içiyoruz. Aynı şekilde ben de onları ofisime davet ediyorum ve bu onları mutlu ediyor. 'İyi ki bir kadın muhtarımız var' diye dile getiriyorlar. Çalışmalarımı aksatmadan daha ileriye taşımaya gayret edeceğim" dedi.

Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş ise, "Özellikle şunu belirtmek isterim, Silvan'ın ilk kadın muhtarı bizim dönemimizde seçildi. Bu yüzden çok mutluyum. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım, kadın ya da erkek fark etmez. İşin hakkından kim gelirse zaten başarılı buluyorum kendisini çok güzel çalışıyor, sistemli bir şekilde yalansız dolansız halkına hizmet etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Silvan'ın İlk Kadın Muhtarı: Gizem Gündüz'ün Başarı Hikayesi - Son Dakika

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