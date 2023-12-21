Şimşek: Biz sıcak paranın peşinde değiliz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda; "Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirler cari açığı da azaltacaktır. Cari açığın finansmanını da iyileştirmek istiyoruz. Biz sıcak paranın peşinde değiliz, sıcak paranın tehlikelerinin farkındayız. Biz kalıcı sermaye benzeri, uzun vadeli kaynak peşindeyiz. Tabii ki doğrudan yatırımları da artırmayı arzuluyoruz. Ama bu bir çırpıda olmuyor. Zamana ihtiyaç var. Bence en önemli değişken tabii ki enflasyonun tek haneye düşmesi, öngörülebilirliğin artması yani fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Fiyat istikrarını sağlarsak Türkiye doğrudan yatırım çekecektir. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde sıcak para gelsin, onun üzerinden rezervler artsın, onun üzerinden rahatlayalım peşinde değiliz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçeleri görüşüldü. Bütçe üzerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şimşek şunları söyledi:

"VERGİ REFORMUNU YAPACAĞIZ DEDİK BU YAPILMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

"Vergi reformunu yapacağız dedik bu yapılmadığı anlamına gelmiyor. 2004'te 2006'da yapıldı, reform süreci canlı bir organizma gibidir, günün şartlarına uyumlu bir şekilde reformlar her zaman yapılır. Ben toz pembe bir tablo çizmedim, dünyada, ülkemizde çok ciddi sorunlar var. Son birkaç aydır yaptığımız uygulamalar olumlu sonuç veriyor. Piyasada güven tesis edildi, bütün bu yansımaları ortaya koydu.

"SEYAHATLERİM DOĞRUDAN DOĞRUYA KAYNAK ARAYIŞI OLARAK İRDELENMEMELİ"

Paraya ihtiyacımız yok derken 'bizim ikili ilişkiler çerçevesinde kaynağa ihtiyacımız yok' demek istedim. Türkiye'nin kaynağı nasıl temin ettiği hususu... Benim seyahatlerimin doğrudan doğruya kaynak arayışı çerçevesinde irdelenmemesi gerektiğinin altını çizmeye çalıştım. Ben 'Bankalar kar etmiyor' demedim, 'karlılıkları enflasyonla karşılaştırıldığında iddia edildiği kadar yüksek değil' dedim, sözlerimi çarpıtmayın.

"ÖNÜMÜZDEKI AYLARDA PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİLERİYLE BİZİM HEDEFİMİZ ÖRTÜŞECEK"

Şu anda para politikası çok güçlü şekilde enflasyonu çıpalamaya başladı, enflasyon beklentileri hızla düşüyor. Önümüzdeki aylarda piyasanın enflasyon beklentileriyle bizim hedefimiz örtüşecek, çünkü biz doğru politikalar uyguluyoruz, dünya bu işi nasıl yapıyorsa aynı çerçevede yapıyoruz. Dolayısıyla hedeflerimiz gerçekçidir.

"TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK İÇİN 40 KOŞULUN 39'UNU YERİNE GETİRDİ"

(Gri listeden çıkmak için) Türkiye, 40 koşulun 39'unu yerine getirmiş durumda. Uygulamada etkinliği de sağlamaya yönelik çok ciddi çaba içerisinde. Bu seneki bütçe açığı muhtemelen hedeflediğimiz 6.4'ün oldukça altında olacak.

"BİZ SICAK PARANIN PEŞİNDE DEĞİLİZ, SICAK PARANIN TEHLİKELERİNİN FARKINDAYIZ"

Enflasyonu düşürmek için bütçe açığını iyileştirmek için aldığımız bütün tedbirler aynı zamanda da acari açığı da olumlu yansıyacak. Milli gelire oran olarak yüzde 4 olan cari açığın yaklaşık 2,6 puanı altından kaynaklanıyor. Altın bir finansal varlıktır, önümüzdeki yıllarda altın ithalatının normalleşeceğini düşünüyoruz. Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirler cari açığı da azaltacaktır. Cari açığın finansmanını da iyileştirmek istiyoruz. Biz sıcak paranın peşinde değiliz, sıcak paranın tehlikelerinin farkındayız. Biz kalıcı, Türkiye'mize sermaye benzeri, uzun vadeli kaynak peşindeyiz. Tabii ki doğrudan yatırımları da artırmayı arzuluyoruz. Ama bu bir çırpıda olmuyor. Zamana ihtiyaç var. Bence en önemli değişken tabii ki enflasyonun tek haneye düşmesi, öngörülebilirliğin artması yani fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Fiyat istikrarını sağlarsak Türkiye doğrudan yatırım çekecektir. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde sıcak para gelsin, onun üzerinden rezervler artsın, onun üzerinden rahatlayalım peşinde değiliz.

"KKM'DEN ÖNÜMÜZDEKİ SENE ÇIKIŞ TAMAMLANACAK"

KKM'den çıkış başladı, 3.4 trilyon liradan 2.7 trilyon liraya düştü, inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak. Rezerv birikimi bu hızla giderse biz çok hızlı şekilde bu süreci tamamlamış olacağız."