Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz\'a tehdit: Seninle görüşeceğiz

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Üçüncü celsesi yapılan Sinan Ateş suikastıyla ilgili duruşma devam ediyor. Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesince devam eden ve 22 sanığı bulunan davanın 3'üncü günde birbiri ardına gerginlikler yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TAKLİT ETTİ

İlk duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanına oturan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal nerede" diye bağıran azmettirici Doğukan Çep bugün de duruşma başladığında yoklama alınırken, Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerini ima eder şekilde "Buradayım" diye seslendi.

AZMETTİRİCİDEN İSMAİL SAYMAZ'A TEHDİT

Davayı siyasetten dünyasından birçok isim ve gazeteci takip ederken, gazeteci İsmail Saymaz'dan duruşmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Saymaz, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi tutuklu Doğukan Çep'in kendisine kafa salladığını ve ardından "Seninle görüşeceğiz" dediğini aktardı. Daha sonra ise Saymaz, Çep'in diğer gazetecilere de öpücük attığını belirtti.

"BENİ BULAMAYINCA DİĞER GAZETECİLERE ÖPÜCÜK ATMIŞ"

Katıldığı programda konuşan Saymaz şu bilgileri aktardı; "Ben duruşmadayken Doğukan Çep kafasını gözünü sallayarak gülerek tehditkar bir bakış atmıştı. Kafasını sallayarak bana torbacı dedin gibi bir şey demişti. Tetikçi Eray Özyağcı da kafasını gözünü sallamıştı. Sonra Suat Kurt, bulunduğu yerden adımı vererek bağırmıştı. Bugün de duruşmaya gittim, salona girerken kafasını sallayıp gülerek 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Salona ben geç girdim beni bulamayınca diğer gazetecilere öpücük atmış. Artık tehditin boyutu alaycılığa vardırıldı. Akıl alır gibi değil. Bu arada orada olan başkaları da aynı tehditkar tutumu sürdürüyor. Özellikle bana karşı ve gazetecilere karşı ya da duruşmayı izleyen başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer siyasetçilere karşı. Ben böyle bir cüret böyle bir özgüven görmedim."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ülkü Ocakları eski Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Siyasi ve adli boyutu olan olayın ardından, geniş çaplı bir soruşturma yapıldı. Olayın faili Eray Özyağcı'nın silahından çıkan kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Sinan Ateş'in yargılanmasıyla ilgili yasal süreç, eşi Ayşe Ateş'in girişimleriyle devam etti. Olaya adı karışan 22 sanıklı dava, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başladı. Hazırlanan iddianemeye göre müşterek fail Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ağırlaştırılmış müebbet cezası alması talep edildi. Ayrıca müşteki Selman Bozkurt'a yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüsten suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.