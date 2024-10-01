Sinan Ateş Davasında Masumiyet Savunmaları - Son Dakika
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Sinan Ateş Davasında Masumiyet Savunmaları

Sinan Ateş Davasında Masumiyet Savunmaları

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında sanıklar masumiyetlerini savundu.

01.10.2024 16:36
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(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanıklardan tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren özel harekat polisi Aşkın Mert Gelenbey'in avukatı Alp Kemal Gözel, "Eray'ın İstanbul'dan Ankara'ya gelmesi için polise ihtiyacı yok. Masumiyetimizi ispat etmeye çalışıyoruz" dedi. Eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu'nun avukatı Sümeyra Evren ise "Tolgahan'ı kandırdığı için mi cezalandırılacak" diye sordu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

"Masumiyetimizi ispat etmeye çalışıyoruz"

Sanıkların ardından avukatlarının savunması devam ediyor. Tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren özel harekat polisi tutuklu sanık Aşkın Mert Gelenbey'in avukatı Alp Kemal Gözel, "Yazılı savunma dilekçemizi sunduk. Müvekkilimizle ilgili yapılan haberlere dair birkaç şey bahsetmek istiyorum. Müvekkilim aleyhinde 'Eray'ı, Sinan Ateş'i öldürsün getirdiler' diye haber yaptılar" dedi. Ordu'daki savcıya şiddet olayını hatırlatan Gözel, şöyle konuştu:

"Haberin asıl çıkmasının ardından gazeteciler savcımızdan özür dilediler. Aynı durum burada da söz konusudur. Bu tür haberler hakkında şikayet hakkımızı kullanacağız. Benim müvekkilim bu olaydan önce özel hareket polisiydi. Müvekkilim hakkında adli tahkikat süreci bulunmamaktadır. Bu süreçten ötürü mağduriyetimiz bulunmaktadır. Müvekkilim hakkında Eray'ın Sinan Ateş'i öldürmek için getirildiği iddia ediliyor. Bu konuda bir görüntü, bir mesaj, bir beyan yok. Suçsuzluğumuzu ispat etmeye çalışıyoruz. Müvekkilim 'böyle bir şey yaşanacağını biliyordum' dedi. Beyanlarda bunu doğruluyor. Masumiyetimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Olmayan şeylerin üzerinden suçlanıyoruz. İnşallah derdimizi anlatabiliyoruzdur. Müvekkilimiz çok uzun zamandır tutuklu. Tutukluluğa itiraz ettik. Sadece bir varsayım üzerine iki yıldır tutuklu. Eray'ın İstanbul'dan Ankara'ya gelmesi için polise ihtiyacı yok. Böyle bir cinayet olayından müvekkilimin haberi olsa önlemini alırdı. Haksız yere bu kadar tutuklu kaldı. Esas hakkındaki mütalaaya katılmıyoruz. Tahliyesini talep ediyoruz."

"Tolgahan'ı kandırdığı için mi cezalandırılacak?"

Tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren polis memuru tutuklu sanık Murat Can Çolak avukatı da "Önceki savunmalarımızı takdir ediyoruz. Mütalaaya katılmıyoruz. Suçun unsurları oluşmamıştır. Sanıklar müvekkilimi tanımadığını ifade etmiştir. Beraat kararı verilmelidir" diye konuştu. MHP İstanbul İl Yönetici tutuksuz sanık Ufuk Köktürk'ün avukatı da önceki beyanlarını tekrar ederek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu'nun avukatı Sümeyra Evren ise "Savcılık müvekkilimin cezalandırılmasını talep etmektedir. Mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Müvekkilimizi MİT'le ilişkinlendiriyorlar. Müvekkilim 2015'ten beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışmaktadır. Tolgahan Demirbaş'ı başından savmak için verdiği iki konum bilgisinin de sahte ve cinayet tarihinden 9 ay öncesine aittir. Tolgahan'ı kandırdığı için mi cezalandırılacak?" şeklinde konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilerek, beraat kararı verilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

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