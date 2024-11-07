Sinan Ateş Davasında Tahliye İtirazı Reddedildi

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HABER: Esra Tokat

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada, Ateş ailesinin tahliyelere yaptığı itiraz reddedildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında mahkeme, 2 Ekim'de görülen karar duruşmasında sanıklardan tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetti. Bu sanıklar arasında tek tutuklu olan Çağlar Zorlu'nun da beraatle birlikte tahliyesine karar verilmişti.

Sanıklar Serdar Öktem, Çağlar Zorlu, Umut Ersoy, Hakan Saraç, Zekeriya Asarkaya, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay ve Alper Atay'ın tahliyelerine Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri Sevda Ateş Yörükoğlu ile Selma Ateş Kazanç avukatları aracılığıyla itiraz etmişti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı karara bağlamak üzere dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, "tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırı bir durum olmadığını, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreleri dikkate alarak" itirazı reddetti.