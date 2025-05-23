Sincan Belediyesi'nden Tarım Fuarı Açılışı - Son Dakika
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Sincan Belediyesi'nden Tarım Fuarı Açılışı

23.05.2025 21:52
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Sincan Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getirmek için düzenlediği fuarın açılışını gerçekleştirdi. 170 firmanın katıldığı fuarda, tarımsal teknolojiler ve ekipmanlar tanıtılacak.

Sincan Belediyesi'nden 'Tarım Fuarı' açılışı

ANKARA - Sincan Belediyesi, Ankara Tarım, Hayvancılık Makineleri Teknolojileri ve Yem Fuarı açılışı düzenledi.

Sincan Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getirmek için fuar düzenledi. Fuarda, tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik gelişmelerin, çiftçilik ekipmanlarının ve tarım alanındaki yeniliklerin tanıtımı yapıldı. Toplam 15 bin metrekarelik alanda kurulacak fuara 170 firma ve marka katıldı. Dört gün sürecek organizasyonun 80 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Sincan ilçesinde bulunan Osmanlı Kapalı Semt Pazarında düzenlenecek fuarın açılışını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gerçekleştirdi. Murat Ercan'ın yanı sıra törene, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İl Koordinatörü Esra Erdem, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç da katıldı.

"Sincan, tarımsal potansiyeli çok yüksek bir yer"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'ın tarımsal olarak çok yüksek potansiyele sahip bir ilçe olduğunu belirtti. Ercan, "Sincan tarımsal potansiyeli çok yüksek bir yer. Bir taraftan Sincan, üretim bakımından olmazsa olmaz bir yer oldu. Sadece Ankara'nın değil, İç Anadolu'nun hatta Türkiye'nin en önemli bölgelerinden birisi haline geldi. Yakın zamanda artık bizim rakibimiz Kocaeli, İstanbul olacak. Ankara'da en fazla göç alan bölge Sincan ve büyük dinamik bir yapımız var" değerlendirmelerinde bulundu.

"Güzel işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz"

Murat Ercan Sincan'da güzel projelere imza attıklarını ve bu durumun devamının geleceğini belirterek, "Güzel işlere imza attık. Bundan sonra da imza atmaya devam edeceğiz. Mesela çiftçi yaş ortalamasını gençleştirmesi meselesi. Çok kıymetli genç nüfuslu vatandaşlarımızın köye dönmesini sağlamak çok önemli. Köydeki çiftçilerimizden vergi almıyoruz, bunun yanında doğalgaz firmamızla yoğun temasları başlattık. Köye doğalgazın gelmesi, çiftçilerin kışın orada konaklaması açısından çok önemli. Ankara'daki birçok köyümüzde şu anda doğalgaz var. Sincan'da da bir veya iki köyümüz doğalgazsız kaldı. Aşağı yukarı tüm köylerimizde doğalgaz var. Bu da çiftçinin konforunu arttırıyor" diye konuştu.

"Günümüz teknolojilerini çiftçilerimize gösteriyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri çiftçilere göstermeyi hedeflediklerini belirtti. Ercan, "Rota cihazı, toprak arazi cihazı gibi günümüzün teknolojisini çiftçilerimize göstererek verimliliği arttırmak için birlikte birçok şey yapmaya gayret ediyoruz. Doğum desteğiyle çiftçimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü üretim her şey" dedi.

Konuşmasının ardından fuarı gezen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bir traktör firması standında traktörleri inceledi ve bir bahçe traktörünün direksiyona geçerek kameralara poz verdi. Ankara Tarım, Hayvancılık Makineleri Teknolojileri ve Yem Fuarı 22-25 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sincan Belediyesi'nden Tarım Fuarı Açılışı - Son Dakika

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