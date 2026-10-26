Sincar'da YBŞ'ye ait bazı askeri noktalar Irak güvenlik güçlerine devredildi

Sincar'da YBŞ'ye ait bazı askeri noktalar Irak güvenlik güçlerine devredildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, güvenlik güçlerinin Sincar'da PKK uzantısı YBŞ'den bazı önemli askeri noktaları devraldığını ve sürecin başladığını bildirdi. Açıklamaya göre YBŞ'nin Irak güvenlik güçleriyle bütünleşmesi personel, silah ve askeri noktaları kapsıyor.
Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan bazı askeri noktaları devraldı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi.
Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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