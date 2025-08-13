Sındırgı'da Deprem: Barınma Seçenekleri Sunuldu

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, depremzedelere barınma konusunda iki seçenek sunduklarını belirterek, "Birincisi konteyner şeklinde, diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz" dedi.

Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pehlivan, afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi. Afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye soktuklarını ifade eden Pehlivan, "Plan dahilinde 25 çalışma grubumuz var. Deprem meydana geldiğinde de bu gruplar hemen harekete geçti. Arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel ve 600 araç görev yaptı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) devreye giriyor. Vatandaşlarımızın barınmayla ilgili ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.

Pehlivan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Depremin ilk anından itibaren konteynerleri sevk etmeye başladık. 150 konteyneri Sındırgı'ya naklettik. 24 saat içinde kurulumlara başladık. Dün gelen 35 konteynerin tamamını kurduk, bugün de talep edilen 68 konteyneri kuruyoruz. Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza 2 seçenek sunuyoruz; birincisi konteyner, diğeri nakit yardım. Bugünden itibaren 200 vatandaşımız nakit yardımı talep etti. Yaklaşık 270 haneye barınma desteğini bugünden itibaren sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise depremin ardından tüm kurumların hızla harekete geçtiğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarına değinen Ustaoğlu, "280 ekip ve 560 personelle 75 mahallede inceleme yapıldı. 14 bin 875 bina, 23 bin 165 bağımsız bölüm incelendi. 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bunlardan 506'sı konut. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza psikososyal destek sağladı. Ziyaretlerimiz devam edecek. Kızılay gıda desteğini sürdürüyor. Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz de ağıllarla ilgili tespitler yaptı. Hastanelerimizde 3 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor ve durumları iyi" dedi.

Vali Ustaoğlu, "Barınma konusunda yurtlarımız ve pansiyonlarımızla destek veriyoruz. Önemli olan, birlik ve kardeşlik içinde bu yaraların bir an önce sarılması ve normal hayata dönülmesidir. Vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir),