Sındırgı'da Depremde Yıkılan Bina için Gözaltılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da Depremde Yıkılan Bina için Gözaltılar

12.08.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan gözaltına alınan müteahhit ve bina sahibi adliyeye sevk edildi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Politika, Sındırgı, 3-sayfa, Mahkeme, Olaylar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Depremde Yıkılan Bina için Gözaltılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:57:33. #7.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Depremde Yıkılan Bina için Gözaltılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.