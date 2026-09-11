Sındırgı'da Yağcıbedir halıları Edirne kırmızısıyla dokundu, sergi 13 Eylül'de - Son Dakika
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Sındırgı'da Yağcıbedir halıları Edirne kırmızısıyla dokundu, sergi 13 Eylül'de

Sındırgı\'da Yağcıbedir halıları Edirne kırmızısıyla dokundu, sergi 13 Eylül\'de
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geleneksel Yağcıbedir halılarının motifleri, kökboyadan elde edilen Edirne kırmızısıyla buluşturuldu. Edirne kırmızısıyla renklendirilen halılar, Rüstempaşa Kervansaray avlusundaki sergide 13 Eylül'e kadar görülebilecek.

Anadolu'nun köklü dokuma geleneklerinden Yağcıbedir halıları, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Edirne kırmızısıyla renklendirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kuşaktan kuşağa aktarılan Yağcıbedir halıcılığının geleneksel motifleri, kök boyadan elde edilen Edirne kırmızısıyla buluşturuldu.

Doğal yöntemlerle renklendirilen yün ipliklerin geleneksel tezgahlarda işlenmesiyle ortaya çıkan halılarda, Anadolu'nun dokuma kültürü ile Edirne'nin tarihi renk mirası bir araya geldi.

Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan Yağcıbedir halıları, "Türk düğümü" olarak bilinen çift düğüm tekniği, kökboyayla renklendirilen yün iplikleri ve kendine özgü motifleriyle biliniyor.

Halıların karakteristik renkleri arasında lacivert, koyu mavi ve kırmızı tonları öne çıkarken, motiflerde Yörüklerin yaşamından, doğadan ve Anadolu kültüründen izler yer alıyor.

Yağcıbedir halılarında kullanılan Edirne kırmızısı ise geçmişte Avrupa'da "Türk kırmızısı" adıyla da tanındı.

Edirne ve çevresinde yetiştirilen kökboya bitkisinden elde edilen tarihi renk, uzun yıllar kentin önemli kültürel değerlerinden biri oldu.

İki geleneksel değerin aynı dokumada buluşturulmasıyla hem Edirne kırmızısının kullanım alanının genişletilmesi hem de Yağcıbedir halıcılığının yeni kuşaklara tanıtılması amaçlanıyor.

"İstikbal köklerdedir"

Sındırgı Yağcıbedir Halıları Dernek Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, 35 yıldır geleneksel halıcılıkla uğraştığını söyledi.

Anadolu'nun sahip olduğu sanat birikiminin özellikle gençler tarafından tanınmasını istediğini belirten Yavaş, "Amacım Anadolu kültürünü, Türklerin sanatçı bir millet olduğunu göstermek ve bu sanatı yapan insanların değer görmesini sağlamak. Üniversite öğrencilerinden halkımıza kadar insanlar sanat denildiğinde sadece Batı kültürünü aramasınlar, Türklerin de güçlü bir sanat kültürüne sahip olduğunu bilsinler istiyorum." diye kaydetti.

Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu anlayışı gelecek kuşaklara yayabilmek ve kendi öz güvenleriyle üretebilmelerini sağlamak istiyoruz. 'İstikbal köklerdedir' diyoruz. Kökümüze sahip çıkarsak göklere de çıkarız, ileriye de gideriz. İleriye gidebilmek için kendi köklerimizdeki özellikleri tanıyıp bulabilmek ve onların üzerinde yürümek gerekiyor. Bu halılarda çoğunlukla Türk Kırmızısı, Edirne Kırmızısı kullanılıyor. Geçmişimizde var olan bu rengin her bir halıda bir desenle, bir hikayeyle, bir geçmişle buluşması çok güzel."

Edirne kırmızısıyla renklendirilen halıların özellikle gençlerin ilgisini çektiğini belirten Yavaş, Yağcıbedir halıcılığının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yavaş, tüm Edirnelileri halıları yakından görmeye davet etti.

Yağcıbedir halıları, Rüstempaşa Kervansaray avlusunda "Edirne Kırmızısından Yağcıbedir Halısına" El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi'nde 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Edirne kırmızısı rengin hikayesi

Dünya tekstil sanayisinde önemli yere sahip "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı.

Formül bir süre sonra Fransa'da üretilerek Avrupa'daki tekstil sanayisinde yaygınlaştı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında tercih edilen renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Doğduğu topraklara yeniden getirilen rengin popülerliğini artırmak için kentte çalışmalar yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sındırgı'da Yağcıbedir halıları Edirne kırmızısıyla dokundu, sergi 13 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sındırgı'da Yağcıbedir halıları Edirne kırmızısıyla dokundu, sergi 13 Eylül'de - Son Dakika
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