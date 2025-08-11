Sındırgı'daki Deprem: 10 Yaralı, Sağlık Durumları İyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, an itibarıyla hastanelerde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralının bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Memişoğlu, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Rahmetli olan vatandaşın ailesine başsağlığı dileyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Deprem bir kültür, depreme hazırlıklı olmamız lazım; hem davranış yöntemleriyle hem de fiziki yapımızla toplumsal olarak hazır olmamız gerekiyor. AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklarımız çok büyük bir tecrübeye sahip. Ama bunun toplumsal olarak, müteahhit, ev sahibi, kiracı olarak daha iyi hazırlanması gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyor, yaptığımız binalar, hazırlıksız olmamız bizi öldürüyor. Depreme hep beraber toplumsal olarak hazır olmamız lazım."