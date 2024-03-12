Sinema Yapımcısı Arif Keskiner Hayatını Kaybetti

"Kapıcılar Kralı", "Köşeyi Dönen Adam", "Piano Piano Bacaksız", "Maden", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sensiz Yaşayamam" ve "Namus Borcu" filmlerinin yapımcısı, Çiçek Bar'ın (Sinema Sevenler Derneği Lokali) sahibi Arif Keskiner, 86 yaşında vefat etti.
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Vakfımızın kuruluşundan bu yana hep yanımızda olan, 33 yılımızı birlikte geçirdiğimiz, yönetim kurulu üyelerimizden, sinemamızın pek çok önde gelen yapıtında imzası, emeği olan sevgili ağabeyimiz Arif Keskiner'i kaybetmenin acısı içindeyiz. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verildi.
Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk de üzüntüsünü, "Sinemacı, yapımcı Arif Keskiner'i kaybettik. 40 yıllık dostumdu. Binlerce dostu vardı zaten. Çokça sinemaseverin de hocasıydı. Abi yarısıydı birçoğumuz için. Ünlü mü ünlü Çiçek Bar'ın kurucularındandı. Çiçek gibi adamdı. Çok üzgünüm." sözleriyle aktardı.
İlk gençlik yıllarında Osmaniye'den İstanbul'a gelen, 27 yıl Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan Keskiner, 1938'de Adana'da doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye'de okudu.
Arif Keskiner, İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesinin ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir süre arkadaşı Yılmaz Güney'le çalıştı. Keskiner, dört yıl Ağaoğlu Yayınevi'nin müdürü olarak görev yaptı.
Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik ve bulaşıkçılık yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra 50 kadar fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi.
"Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin prodüktörlüğünü yapan Keskiner, "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı.
Halit Çapın'ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden TRT'ye üç bölümlük ilk diziyi çekti. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı.
Keskiner, herkesin Çiçek Bar ya da "Arif'in Yeri" dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.
Son Dakika › Güncel › Sinema Yapımcısı Arif Keskiner Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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