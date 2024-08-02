Singapur Havayolları İran hava sahasını kullanmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Singapur Havayolları İran hava sahasını kullanmayacak

Singapur Havayolları, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle İran hava sahasını kullanmayacak ve alternatif rotalara yönelecek. Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih uçuşları da bu durumdan etkilenecek. Uçuş sürelerinin normalden daha uzun olabileceği belirtilirken, herhangi bir uçuşun iptal edilmediği vurgulandı.

02.08.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur Havayolları'nın uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı belirtildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle havayolları şirketleri alternatif rotaları tercih etmeye başladı.

Singapur Havayollarından (SIA) yapılan açıklamada, şirketin İran hava sahasını kullanmayacağı ve alternatif rotalara başvuracağı bildirildi.

Açıklamada, alternatif rotaların bugünden itibaren değişeceği, "Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edildi.

Bu durumun bazı uçuşlar için normalden daha uzun seyahat sürelerine sebep olacağı aktarılan açıklamada, ancak herhangi bir uçuşun iptal edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Manchester, Frankfurt, Orta Doğu, New York, İstanbul, Singapur, Brüksel, Milano, Londra, Paris, Münih, Roma, İran, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur Havayolları İran hava sahasını kullanmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 17:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Singapur Havayolları İran hava sahasını kullanmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement