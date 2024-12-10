Sınır Kapılarında Hareketlilik.... Suriyeliler, Üç Sınır Kapısından Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika
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Sınır Kapılarında Hareketlilik.... Suriyeliler, Üç Sınır Kapısından Ülkelerine Dönüyor

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Suriye'de, terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın öncülüğünde silahlı muhalif grupların Şam’ı kontrol altına almasıyla ülkede yeni dönem başladı. 13 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye göç eden Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar, Hatay’daki Çilvegözü ve Yayladağı Sınır Kapılarından ülkelerine dönüyor.

10.12.2024 10:56
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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(KİLİS) - Suriye'de, terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın öncülüğünde silahlı muhalif grupların Şam'ı kontrol altına almasıyla ülkede yeni dönem başladı. 13 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye göç eden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar, Hatay'daki Çilvegözü ve Yayladağı Sınır Kapılarından ülkelerine dönüyor.

Suriye'de 2011 yılının mart ayında başlayan iç savaş, rejim karşıtı  terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki örgütler, 27 Kasım günü Halep'in batı kırsalında rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Önce Halep'te hakimiyet sağlayan gruplar, daha sonra İdlib, Hama ve Humus'un ardından başkent Şam'ın kontrolünü ele aldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 8 Aralık akşamı ülkesini terk ederek, Rusya'ya sığındı. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin çökmesiyle sonuçlandı.

Suriye'de yeni başlayan dönemle birlikte özellikle Türkiye'de sayıları 3 milyona aşkın mültecinin ülkelerine dönüşleri de başladı. Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasıyla başlayan geri dönüşler için Türkiye'de üç farklı sınır kapısında geçişler sağlanıyor. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı ve Hatay'daki Çilvegözü Sınır Kapısı'nın yanı sıra dün Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 yıl sonra açıldığı duyurulan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'dan da mültecilerin geçişleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

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